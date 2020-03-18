政府救市措施利多消退 亞股收黑

（中央社香港18日綜合外電報導）亞洲股市今天在美國超過1兆美元刺激措施在內的政府救市措施消息鼓舞下，開盤走高，但未能守住盤初漲勢，終場大幅收低。

隨著武漢肺炎疫情延燒，多國關閉邊界，相繼宣布封城，金融市場重挫，外界普遍預期全球經濟恐陷入衰退。

美國昨天宣布大手筆救市措施，財長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，除了3000億美元遞延稅款外，還將推出一項超過1兆美元的救市方案，成為美國有史以來最大規模的聯邦緊急應變方案之一，遠超過2008年的全球金融風暴的紓困規模

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）昨天也宣布提供空前的3300億英鎊（約新台幣12兆元）資金，向企業提供擔保援助。法國和西班牙也雙雙宣布數百億歐元紓困方案。

英國盈豐財資市場（CMC Markets UK）首席市場分析師休森（Michael Hewson）說：「這些數字表面上看來全都很亮眼，但疫情未來幾週的變化仍不定，最後的數字恐怕會更高。」

駿利亨德森投資（Janus Henderson Investors）基金經理人歐康納（Paul O'Connor）表示：「必須要有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球感染率觸頂的部分跡象，風險胃口才會持續恢復，顯然目前我們還沒有。」

亞洲股市今天幾乎全面挫跌，日股日經指數收盤挫跌1.68%，韓國Kospi指數收盤重挫4.86%，港股恆生指數收挫4.18%，上海股市下跌1.83%，新加坡股市收跌1.18%，澳洲股市收盤重摔6.43%，雅加達股市收跌2.83%。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1090318