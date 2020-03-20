民生物資掀搶購潮 食品廠：訂單激增但備貨充足

（中央社記者韓婷婷台北20日電）受疫情影響，民眾搶買物資，傳出不少賣場貨架空盪盪，包括統一企業及愛之味等廠商均表示，訂單近期的確激增，不過備貨充足，足以因應市場需求。

隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情增溫，不少超市賣場出現搶購人潮，除了衛生紙外，泡麵、罐頭等都成熱門產品，民眾囤物資心態也推動了各大食品廠短期訂單激增，進一步推升食品股近來買盤跟著升溫。

今天食品類股也隨著大盤強彈大多呈現紅盤表現，卜蜂亮燈漲停來到52.4元外；味全、愛之味漲幅都在8%以上，其他包括統一企業、大成長城、聯華、聯華食、大統益等漲幅均超過7%以上。

愛之味總經理陳志展表示，近日來市場需求的確有增加，訂單一直追加，之前就已啟動加班增加生產及備貨，尤其昨天訂單增加最多。之前就已啟動原物料備貨了，目前產、銷、後勤都很忙碌。除了罐頭類的醬菜之外，像純濃燕麥等飲品也出現熱銷。

陳志展指出，除了平時就基本安全庫存備貨外，因應這次疫情可能帶動的效應，因有提早準備，短期沒有原物料短缺的狀況，備貨已到第3季。

統一企業代理發言人凃忠正表示，統一貨品都是很充足，所有產品根據不同的屬性都會有商品安全量，備有相對充足的庫存，並密切追蹤市場需求變化；確保對整個市場可以充足供應，目前沒有斷貨問題。

國內超市傳出民眾搶買物資，行政院長蘇貞昌昨天也在臉書發文表示，糧食非常足夠、衛生紙廠產能足夠，「盡量買，貨很多」，多消費，多吃蔬果顧好身體，才能一起抗疫。（編輯：趙蔚蘭）1090320