網通股反彈走高 看好疫情帶動網路需求

（中央社記者潘智義台北20日電）武漢肺炎疫情蔓延，美股重挫後終於反彈，加上國安基金可望進場消息激勵，台股今天盤中反彈逾500點。疫情拉開人距離，使網路需求增加，迎接5G題材，公布財報的網通股順勢走高。

中磊電子盤中來到61.3元，大漲7.92%。明泰來到15.45元，大漲9.64%。智邦來到161元，大漲8.05%。

智邦科技統計，去年全年合併營收新台幣554.01億元，較前年成長29%，去年合併稅後淨利49.5億元，較前年成長68%，每股稅後淨利（EPS）8.91元。董事會決議擬發放現金股利每股6.2元。

智邦表示，今年隨全球5G行動寬頻網路的陸續布建，網路頻寬需求高速成長，雲端應用持續增加，以及要求更高速、更安全的應用服務環境需求，將帶動網路通訊設備創新商機。未來人工智慧及物聯網的趨勢，開放架構及資訊電子軟體定義，也將需要大量的整合性網路設備，預期將帶動新一波商機。

明泰統計，2019年第4季稅後淨利0.66億元，較第3季0.88億元減少25%，第4季每股稅後盈餘0.12元。2019年全年稅後淨利2.39億元，每股稅後盈餘0.44元。

明泰指出，疫情加深大家對網路的依賴，凸顯5G的優勢，包括快速移動寬頻（eMBB）、廣大物聯網（mMTC）、低延遲（URLLC）的3大特點，不但可滿足網路需求大增時的情境，更是提供一切產業數位轉型的工具，並將成為台灣資通訊產業再次起飛的驅動力。

中磊說明，營運受疫情影響程度比想像要好，雖然去年中國家用寬頻接取設備市場萎縮，營收下降，但這個市場的毛利較低。因此迎接5G及智慧物聯網時代來臨，中磊發揮系統整合的優勢，領先推出高附加價值應用，如智慧物聯網設備、商用網通設備、智慧能源、新世代小型基地台等解決方案，隨電信市占率持續提升。（編輯：郭萍英）1090320