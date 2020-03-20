更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／彰縣警夫妻遊土耳其 提前返台居家檢疫
社會

武漢肺炎／彰縣警夫妻遊土耳其 提前返台居家檢疫

網友熱議超級整除日 錯過今天再等5年
生活

網友熱議超級整除日 錯過今天再等5年

武漢肺炎疫情更甚SARS重創觀光 央行：難有V型反彈
產經

武漢肺炎疫情更甚SARS重創觀光 央行：難有V型反彈

武漢肺炎／摩納哥親王確診 全球國家元首第一例
國際

武漢肺炎／摩納哥親王確診 全球國家元首第一例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

和大去年每股賺2.55元 擬配息2元

最新更新：2020/03/20 18:14

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）汽車傳動系統製造廠和大去年稅後淨利新台幣6.49億元，每股稅後純益2.55元，法人指出是6年來低點。和大規劃配息每股2元。

和大去年全年合併營收59.68億元，較2018年71.53億元減少16.56%，去年合併毛利率28.02%，較2018年31.5%減少3.48個百分點，去年合併營業利益8.18億元，合併營益率13.71%，較2018年18.68%減少4.97個百分點。

和大去年稅後淨利6.49億元，較2018年12.37億元減少47.5%，去年每股稅後純益2.55元，低於2018年同期EPS 4.85元。法人指出，和大去年獲利是6年來低點。

和大董事會19日規劃擬配息每股2元，若以去年EPS2.55元粗估，盈餘配發率約78.4%。若以今天和大收盤價81元粗估，現金殖利率約2.46%。

展望今年，法人指出和大前兩大B客戶和T客戶可持續成長，前兩大客戶占比約70%，其他30多個客戶占比約30%。

目前電動車占和大整體業績比重約3成多，公司規劃未來2年到3年，電動車業績占比可到50%。

在電動車布局，和大除原有美國第一大客戶B公司新訂單持續追加，包含來自美洲F客戶、歐洲B客戶與J客戶、韓國L客戶、中國大陸S客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，陸續進入試量產。

在嘉義廠智能自動化布局，和大先前指出AI自動化帶動獲利和毛利率提高，去年嘉義廠全年產值達到20億元，未來目標可到25億元。中科廠產能規劃到34億元到35億元，大里廠產能約10億元規模。

和大電動車關鍵零配件以嘉義廠為主，產能全自動化，目前和大嘉義廠有4萬坪土地規模，已經使用1.5萬坪，9000坪正在興建；另外1.5萬坪規劃最快2021年動工，因應2023年之後使用。（編輯：蘇志宗）1090320

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報