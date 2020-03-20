和大去年每股賺2.55元 擬配息2元

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）汽車傳動系統製造廠和大去年稅後淨利新台幣6.49億元，每股稅後純益2.55元，法人指出是6年來低點。和大規劃配息每股2元。

和大去年全年合併營收59.68億元，較2018年71.53億元減少16.56%，去年合併毛利率28.02%，較2018年31.5%減少3.48個百分點，去年合併營業利益8.18億元，合併營益率13.71%，較2018年18.68%減少4.97個百分點。

和大去年稅後淨利6.49億元，較2018年12.37億元減少47.5%，去年每股稅後純益2.55元，低於2018年同期EPS 4.85元。法人指出，和大去年獲利是6年來低點。

和大董事會19日規劃擬配息每股2元，若以去年EPS2.55元粗估，盈餘配發率約78.4%。若以今天和大收盤價81元粗估，現金殖利率約2.46%。

展望今年，法人指出和大前兩大B客戶和T客戶可持續成長，前兩大客戶占比約70%，其他30多個客戶占比約30%。

目前電動車占和大整體業績比重約3成多，公司規劃未來2年到3年，電動車業績占比可到50%。

在電動車布局，和大除原有美國第一大客戶B公司新訂單持續追加，包含來自美洲F客戶、歐洲B客戶與J客戶、韓國L客戶、中國大陸S客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，陸續進入試量產。

在嘉義廠智能自動化布局，和大先前指出AI自動化帶動獲利和毛利率提高，去年嘉義廠全年產值達到20億元，未來目標可到25億元。中科廠產能規劃到34億元到35億元，大里廠產能約10億元規模。

和大電動車關鍵零配件以嘉義廠為主，產能全自動化，目前和大嘉義廠有4萬坪土地規模，已經使用1.5萬坪，9000坪正在興建；另外1.5萬坪規劃最快2021年動工，因應2023年之後使用。（編輯：蘇志宗）1090320