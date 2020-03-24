記憶體模組廠殖利率多逾5% 品安最高達一成

（中央社記者張建中新竹24日電）記憶體模組廠股利政策陸續出爐，目前已公布股利政策的5家模組廠殖利率都超過5%水準，其中，品安殖利率最高，達一成。

記憶體去年市況低迷，不過記憶體模組廠在營運調整成效顯現下，獲利普遍逆勢成長。廣穎除將市場重心由新興國家轉往歐洲、美國與日本等先進國家，並積極強攻工業控制等領域，獲利創3年來新高。

品安積極提升代工業務比重，去年稅後淨利新台幣1.44億元，年增3.45倍，創下6年來新高，每股純益2.37元。宜鼎去年獲利更首度突破10億元大關，每股純益12.72元，穩居記憶體模組每股獲利王。

宜鼎每股將配發7.5元現金股息，及0.2元股票股利，以23日收盤價134.5元計，股息殖利率達5.58%。廣穎每股將配發1.2元現金股息，23日股價收在20.6元，殖利率約5.83%。

創見每股將配發3.6元現金股息，另以資本公積每股配發0.9元現金，合計每股配發4.5元現金，以23日收盤價66.3元計，殖利率約6.79%。

宇瞻每股將配發2.55元現金股息，以23日股價32.15元計，殖利率約7.93%。品安每股將配發2.08元現金股息，23日股價收在20.4元，殖利率更高達10.2%。（編輯：張均懋）1090324