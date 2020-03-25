東奧延期轉播不變 中華電：為台灣影視加速4K

（中央社記者江明晏台北25日電）2020年東京奧運正式宣布延期，已取得轉播權的中華電信與愛爾達表示，維持相關權利與義務，且屆時會迎接更成熟的5G環境，中華電也持續推廣4K內容，為台灣影視環境裝上「高速4輪」的目標不變。

2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情衝擊全球，原定7月24日開幕的2020東京奧運昨晚確定延期約一年。

中華電信日前已宣布攜手愛爾達搶先取得本屆奧運台灣新媒體平台轉播權，連同4K、VR也一舉囊括，而這也是台灣轉播夏季奧運以來首次以4K、VR轉播，中華電盼望藉由東京奧運帶動MOD 4K機上盒用戶突破百萬、並帶動MOD、高速光世代上網及5G行動用戶數大幅成長。

東京奧運延後，中華電信數位匯流事業處副總高武松對中央社記者指出，中華電轉播權利與義務原則上方向不變，目前MOD 4K機上盒用戶已突破70萬戶，原先預計在東京奧運前突破100萬台，目前看來，明年奧運舉辦時4K機上盒用戶會更多，5G用戶也會更普及。

中華電將持續推廣4K內容，高武松指出，MOD是目前台灣影視平台中4K內容最多的業者，即使東京奧運延後，目前仍有動物星球頻道、Netflix等眾多4K內容，加上下半年機上盒晶片升級，屆時東京奧運能達到更好的視覺成果，不過受到疫情影響，中華電也緊盯機上盒供應鏈供貨狀況。

他表示，MOD將持續健全4K軟硬體環境內容，目標為台灣影視產業裝上「高速四輪」，從原先的兩輪（2K）更加升級。

愛爾達電視執行長陳怡君則說，全球都受到疫情影響，延期是目前不得不的最好選擇，而愛爾達將在賽期確定之後，全力做好轉播任務，愛爾達原有的權利跟義務都不會改變，且能迎接更成熟的5G環境，做更完整的準備與規劃，轉播成效將會更好。

陳怡君認為，「想成2020年和2021年互換，明年的體育淡季變成奧運年，吸收更充沛的能量後，愛爾達將以最佳狀態全力備戰」。（編輯：黃國倫）1090325