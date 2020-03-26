台股連兩天大漲 短期漲勢待觀察

（中央社記者潘智義台北26日電）美國朝野就2兆美元經濟振興方案達成共識，美股道瓊工業指數上漲495.64點。法人表示，台股在連兩天大漲之後，短期能否延續漲勢有待觀察。

道瓊工業指數上漲495.64點或2.39%，以21200.55點作收。標準普爾指數漲28.23點或1.15%，收在2475.56點。不過，科技股那斯達克指數下跌33.56點或0.45%，收在7384.30點。

台股昨天大漲359.13點，收在9644.75點，成交值新台幣1829.99億元。3大法人合計賣超31.06億元，其中外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超；外資前天才終止12個交易日連續賣超轉為買超，昨天又賣超。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股應該還是有機會隨美股上漲，但台股已連兩天大漲，屬於跌深反彈，若今天再漲，空間恐怕有限。由於疫情短期恐怕不易有好消息，美國仍將面臨失業率上升壓力，即便美國聯準會降息後，理論上可為市場挹注資金，但要在股市發酵，恐怕並非短期可以見到。

儲祥生指出，台股短線壓力仍在，選股不易，長線來看，5G相關概念股依然是投資重心。（編輯：張均懋）1090326