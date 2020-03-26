應華去年獲利年增381% 擬買回2000張庫藏股

（中央社記者韓婷婷台北26日電）應華精密2019年度每股盈餘（EPS）1.3元，年增381%，董事會於25日開始啟動庫藏股預計買回2000張，第2季隨著工廠陸續復工營運將回溫。

應華表示，今年第1季大陸工廠產能受到武漢肺炎疫情影響，前2月合併營收14.77億元，年減25.8%；目前廠區隨著復工率逐步拉升，持續趕工中，第2季訂單能見度高，營運將見到回溫，不過後續歐美疫情預計將衝擊車市表現，目前仍需進一步觀察。

應華精密公布去年度合併財報，在旗下創投公司投資標的陸續上市助攻下，全年度合併營收120.96億元，年減2.18%，本期淨利新台幣4.22億，年增68%，本期歸屬母公司業主淨利為1.89億元，年增431%，每股盈餘為1.3元較上一年度0.27元，成長381%。

受到全球疫情延燒衝擊，應華精密董事會也決議通過實施買回庫藏股，預計買回張數2000張，這也是應華精密繼民國95年後第2次啟動庫藏股買回計畫，預計買回區間價格在15元至35元間，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

應華表示，大陸工廠產能已陸續恢復至9成，雖疫情對於今年獲利會有所影響，但隨著時間拉長，獲利將會慢慢回到正常水準。觀察世界各國對於武漢肺炎病毒疫情展開積極防治及因應之下，估計全球疫情將會漸漸緩解，隨之而來的將會有另一波的消費力道產生。

應華指出，目前公司銀行存款加上類定存保本型金融資產大約50億元，將謹慎評估現金水位，控管各項支出，面對此波疫情帶來影響；並同步以積極心態看待此波疫情後續帶來的可能各項商機，以及產業版圖改變，以期能提前布局下一世代產品。（編輯：張均懋）1090326