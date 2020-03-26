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鴻海旗下鴻騰在台口罩生產線 獲醫療器材許可證

最新更新：2020/03/26 16:35

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）消息人士透露，鴻海旗下鴻騰在台灣頂埔廠的醫療口罩生產線，已獲得衛福部許可證。對此鴻海今天低調證實。

消息人士透露，鴻海旗下鴻騰六零八八精密在台灣新北市土城頂埔廠製造醫療口罩的生產線，上週已獲得台灣衛福部食藥署的醫療器材許可證。對此鴻海今天低調證實。

知情人士透露，鴻海在台生產口罩計畫，由董事長劉揚偉提議並主導，與關聯企業鴻騰合作，首條產線先在3月初於鴻騰頂埔廠建置完成。

隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球蔓延，知情人士指出，鴻騰頂埔廠口罩生產線相關技術，也同步支援海外市場。

首條生產線的部分設備，也由鴻海集團自製。在原物料部分，鴻海也已經和相關原物料廠商接洽，規劃透過管道掌握原物料供應。

3月中旬日本經產省曾公告提撥特別補助金支援企業擴大口罩產能，其中夏普（Sharp）從鴻海集團獲得口罩製造的技術合作，在日本國內布建2條口罩生產線。

夏普日前公告，開始在日本三重縣多氣郡多氣町工廠生產口罩，初期日產能15萬片，預計3月下旬開始發貨，未來目標日產能50萬片。（編輯：楊凱翔）1090326

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