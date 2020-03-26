和碩去年獲利近3年高 越南廠拚明年投產

（中央社記者潘智義台北26日電）和碩執行長廖賜政今天在線上法人說明會表示，今年海外布局重點在越南廠，拚明年上半年投產，印度設廠則是未來目標。和碩去年每股賺7.4元，獲利創近3年新高。

廖賜政在線上法人說明會指出，自前年展開海外布局，印尼巴淡島工廠去年第1季已開出產能，以網通及物聯網產品為主，具有競爭力，是很好據點；今年選定越南新產線，明年上半年可望投產，因越南當地已有電子業設廠經驗，搭配年輕勞工，將比印尼廠更適合大量生產。

不過，對於法人追問，越南廠到底生產什麼產品，他回答，越南生產不限那一種產品，能夠配合客戶需求才是重點，印尼巴淡島工廠只是生產簡單的機構產品，越南靠近中國大陸，較易取得所需相關零組件，所以產品可以更豐富，也較適合大量生產，勞工年輕化，製造經驗勝過巴淡島。

雖然印度是未來設廠目標，但他不諱言，印度政府必須提供更多的對應措施，以符合設廠的需求，並符合客戶的要求，還有必須吸引零組件廠願意配合到印度設廠，條件改善之後才會進行。

他解釋，今年電子專業製造服務（EMS）的資本支出約3億至3.5億美元，其中2/3用於設備、另外1/3約1至1.5億美元用來擴廠。

至於武漢肺炎疫情衝擊，工廠復工狀況，他直言，雖然比預期進度慢，但目前仍已滿產能生產，供應鏈也跟上了，第2季供應鏈及本身都可符合標準，應可平穩度過，只是第1季製造成本增加，還必須依賴政府單位協助度過難關。

另外，第2季有第1季遞延的訂單，3大產品，包括資訊、消費、通訊產品都會有較第1季成長，疫情影響可以掌握，但消費端卻不易掌握。

廖賜政看好車用電子產品2020年業績達雙位數成長，從台北可見電動車影子，就可推論客戶業績成長，帶動和碩業務成長。

和碩統計，2019年第4季歸屬母公司稅後淨利新台幣82.25億元，較第3季62.97億元成長30.6%，第4季每股稅後盈餘3.15元。2019年全年歸屬母公司稅後淨利193.18億元，較2018年的111.15億元成長73.8%，2019年每股稅後盈餘7.4元；擬配每股4.5元現金股利。（編輯：楊凱翔）1090326