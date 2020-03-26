執行庫藏股救股價卡關 金管會要檢討樂陞條款

（中央社記者劉姵呈台北26日電）武漢肺炎疫情衝擊股市，金管會日前呼籲執行庫藏股；但有上市櫃公司表示，受限可轉換公司債掛牌後3個月內不得執行庫藏股，盼放寬規定。證期局今天說，會與券商公會研議是否進一步放寬。意即金管會將重新檢討樂陞條款。

根據券商公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第4條之12規定，承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾自申報日起至該有價證券掛牌後3個月內不得買回公司股票。

證期局表示，此自律規範目的在於防止投資人藉由散布消息、操弄股價進而獲利的情況。官員指出，發行公司募資可轉換公司債後，實施庫藏股藉機提高股價，在放空之後再去執行公司債拿回股票，影響股東權益，才會有此項規定。

不過，受疫情影響，股市重挫，證期局表示，有立委接獲個別公司因為無法實施庫藏股，建議希望放寬此規範，金管會將與券商公會研議，是否要進一步有條件的放寬。

證期局強調，這項機制是為了保護股東的權益，所以會再研議在一定的條件放寬的可行性。換句話說，金管會將針對3個月內的閉鎖期規範作進一步研議，作通盤處理。

證期局也統計，截至目前為止，還在3個月期間內不得執行庫藏股的上市櫃公司共有20家。

2016年時，樂陞公司曾發生藉由執行庫藏股而套利情形，因此券商公會才訂定此規範，也被稱作「樂陞條款」，並於2017年1月1日正式上路。（編輯：蘇志宗）1090326