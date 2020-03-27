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和大啟動買回庫藏股6000張 早盤一度大漲8.6%

最新更新：2020/03/27 09:37

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）汽車傳動系統製造廠和大今天啟動買回庫藏股6000張，買回價格區間落在新台幣60元到90元。和大今天早盤強勢，最高來到82元，一度大漲8.6%。

和大指出，因應近期全球股市因受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，投資人信心重創，公司為維護公司信用及股東權益，決議啟動買回公司股票機制，買回股份將予以註銷。若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。買回期間今天起到5月26日。

展望今年市況，和大指出，全球車市普遍深受武漢肺炎疫情影響，不過多年來和大深耕電動車廠減速機構技術，能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，和大在此波疫情影響衝擊相對較小，今年隨著美國及歐洲、中國大陸等電動車客戶拉貨提升帶動下，業績逐月回穩，有信心在短期營收回復過往水準。

在產能擴增部分，和大嘉義新廠興建規劃建置10條智能產線，連同目前嘉義廠陸續建置高階設備，預估今年第2季之後，嘉義廠區將成為和大在台單一最大的生產基地。

和大集團去年受整體大環境及美中關稅衝擊的影響，整體表現不如預期。去年全年合併營收59.68億元，年減16.56%，去年稅後淨利6.49億元，較前年減少47.5%，去年每股稅後純益2.55元，低於前年同期EPS 4.85元。法人指出，和大去年獲利是6年來低點。（編輯：林興盟）1090327

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