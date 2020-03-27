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瑞儀第1季營收恐降溫 2外資下修目標價

最新更新：2020/03/27 11:32

（中央社記者吳家豪台北27日電）美系外資看好背光模組廠瑞儀受惠在家工作趨勢帶動筆電需求，重申加碼評等，但第1季營收恐受疫情影響，目標價降到118元；歐系外資擔憂疫情恐導致新品延後上市，維持中立評等，目標價降到90元。

瑞儀股價今天上漲2.8元開出，盤中最高來到85.2元、漲幅約6.2%，成交量逾6400張。

美系外資發布研究報告表示，背光模組市場5月後的能見度仍不佳，但近期在家工作趨勢帶動筆電需求，瑞儀最近數週來自客戶的訂單應有成長；考量新款大尺寸平板有助推升今年第3季需求，背光模組價格可能高於去年第3季推出的10.2吋平板背光模組，重申瑞儀「加碼」投資評等。

為反映供應鏈受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，美系外資預期瑞儀今年第1季營收將季減35%至40%，並下調今明年每股盈餘預估值18%、7%至10.28元、12.52元，目標價從143元下修到118元。

歐系外資指出，由於供應鏈生產受阻，瑞儀2月營收較1月大幅下滑，以iPad產品受影響最大，但3月有望好轉，推估今年第1季營收將季減34%至新台幣87.5億元。

歐系外資認為，今年第1季訂單遞延及在家工作需求，將帶動第2季筆電與iPad出貨回升，目前仍看好低價版iMac和10.8吋低價版iPad將刺激下半年換機潮，然而美國疫情恐導致新品延後上市，特別是採用Mini LED（次毫米發光二極體）的產品，將瑞儀2020年、2021年每股盈餘預估值下修24.8%、9.7%至9.5元、10.69元，維持「中立」評等，目標價從126元調降到90元。（編輯：趙蔚蘭）1090327

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