和碩獲利近3新高股價奔漲停 6天漲近3成

（中央社記者潘智義台北27日電）和碩昨天在法人說明會公布去年每股稅後盈餘新台幣7.4元，獲利創近3年新高，加上外資看好和碩今年展望，今天盤中股價直奔漲停60.6元。

和碩自3月19日波段低點46.9元起漲，至今天盤中來到60.6元漲停，6個交易日共上漲29.21%。

和碩執行長廖賜政昨天在線上法人說明會表示，自前年展開海外布局，印尼巴淡島工廠去年第1季已開出產能，以網通及物聯網產品為主，具有競爭力，是很好據點；今年選定越南新產線，明年上半年可望投產，因越南當地已有電子業設廠經驗，搭配年輕勞工，將比印尼廠更適合大量生產。

廖賜政回答法人在印度設廠看法時指出，雖然印度是未來設廠目標，但印度政府必須提供更多對應措施，以符合設廠需求，並符合客戶要求，還有必須吸引零組件廠願意配合到印度設廠，條件改善之後才會進行。

和碩統計，2019年第4季歸屬母公司稅後淨利新台幣82.25億元，較第3季62.97億元成長30.6%，第4季每股稅後盈餘3.15元。2019年全年歸屬母公司稅後淨利193.18億元，較2018年的111.15億元成長73.8%，2019年每股稅後盈餘7.4元；擬配發每股4.5元現金股利。（編輯：郭萍英）1090327