對抗疫情成效受買家關注 醫材展擬新增防疫專區

（中央社記者吳柏緯台北30日電）受到武漢肺炎疫情影響，貿協主辦的照護展與醫療展延後至10月舉辦，不過由於20%預定參展產品與防疫醫材有關，加上台灣防疫成效有目共睹，引起買家關注，貿協計劃在展期間新增防疫專區。

受武漢肺炎疫情影響，今年年初開始，台灣多個大型展會接連宣布延期舉行，對外貿易發展協會主辦的大型展會也受影響。

上半年貿協規劃主辦的展會共有20個，為了配合政府防疫措施，避免群聚感染風險，目前已經確認原本預定在4月底前舉辦的展會全部延期，延後至5月到10月之間。

原定6月間舉辦的「台灣國際醫療暨健康照護展」、「台灣國際醫材製造及零組件展」，貿協表示，考量廠商及買家的健康安全以及配合政府的防疫政策，將延期至今年10月15日至17日在南港展覽館2館舉行。

然而由於武漢肺炎爆發以來，台灣的防疫措施有效減緩疫情擴散速度，加上醫療用口罩、消毒酒精、額溫槍、體溫計、紅外線感測儀等各類型防疫物資需求攀升之際，台灣醫材業者穩定供貨，不但提升了國民信心，台灣的防疫醫材也受到國際買家關注。

貿協表示，防疫相關醫材用品占這次醫療照護展展出品項20%，因此在展覽期間也將特別設計「防疫地圖」，供國外買家和國內參觀者可以按圖索驥，一次購足。

此外，疫情也刺激了零接觸商機，各大醫院為了避免院內感染及減輕醫護人員負擔，重視遠距醫療並以新科技輔助治療的重要性，再加以5G及物聯網（IoT）導入後將有效擴大醫療場域，後疫情時代可望帶動遠距醫療及照護加速發展。

貿協表示，包括機械零件、塑膠耗材、電線電纜等醫材產業的上游業者也會參展。（編輯：楊玫寧）1090330