疫情衝擊展覽延期 貿協推線上虛擬展館拚商機

（中央社記者吳柏緯台北31日電）武漢肺炎疫情蔓延，貿協上半年主辦的所有展覽全數延期，不過延期不延展，貿協規劃開設46個線上展館，透過數位工具協助業者與買家媒合，以數位貿易對抗疫情，拚上半年全數上線。首座虛擬展館今天登場。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）疫情影響，今年年初開始，台灣多個大型展會接連宣布延期舉行，對外貿易發展協會主辦的大型展會也受影響。貿協祕書長葉明水今天表示，為了配合政府防疫措施，避免群聚感染風險，上半年貿協規劃主辦的展會目前已經確認全部延期。

不過延期不延展，同時協助廠商搶攻因疫情帶動的線上貿易商機，葉明水指出，貿協規劃在今年內成立46個不同主題的數位虛擬展館，讓賣家在網路上的數位展館將產品上架，買家也能克服時間與空間的限制，直接在線上洽商、下單，避免實體接觸又能夠拓展商機。初步估計可以協助超過2000家不同類型的賣家。

第一個虛擬展館「織襪眼鏡時尚虛擬展館」於今天上線，葉明水說，後續還有「汽車零配件館」、「數位精品館」、「智慧醫療館」、「工業主題館」與「台灣形象跨境電商館」將會接力上線。

葉明水進一步說明，數位展覽館採用3D建模，並透過360度環繞攝影，建置出有別於實體展館的空間，買家不但可以隨時隨地上線看展，更可以隨選收看各項展出產品，讓買主就像親臨現場採購。

除了虛擬展館外，葉明水表示，貿協也積極利用視訊技術協助台灣廠商與國外買家洽談，不論是1對1、1對多，或是多對多，增加台灣產品被國外買家看到的機會。預計可服務超過600位買主、近2000家廠商。

另一方面，貿協管理的台灣經貿網也建置防疫、宅經濟兩大專區來爭取商機，盼能減少疫情對產業的衝擊。

根據貿協提供的資料顯示，受到武漢肺炎疫情影響，包含防疫相關用品與食品類的銷售成績都很亮眼，防疫專區與宅經濟專區的拜訪人數倍增。不只各種醫療照護產品詢問度暴增，為了躲避疫情，民眾減少外出活動，也帶動新一波宅經濟竄起，包含在家工作的視訊產品、影音遊戲設備、沖泡飲料的銷售成績都很亮眼。（編輯：黃國倫）1090331