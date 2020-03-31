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口罩日產1300萬片今達標 研議生產N95供醫護防疫

最新更新：2020/03/31 13:39

（中央社記者吳柏緯台北31日電）台灣口罩超前部署不到2個月，日產能今天正式突破1300萬片。經濟部表示，在口罩國家隊與國軍努力下完成了不可能的任務，目前正研議添購N95口罩機，提供給第一線醫護人員與防疫人員。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續蔓延，民眾不安的情緒高漲，對於口罩的需求也逐步增加。台灣從1月下旬開始禁止出口口罩、2月上旬口罩國家隊投入生產口罩機等超前部署，使得台灣的口罩產能日趨穩定。

經濟部今天表示，這段時間，台灣團結防疫並結合國家力量，自己的口罩自己做，今天台灣口罩日產能已達到1300萬片，時間較原先規劃的4月上旬更早。

動員百名技術人員的口罩國家隊從2月上旬起算，僅花40天打造90條全新民生口罩產線，讓世界看見台灣的技術實力。經濟部指出，民眾購買口罩的數量從7天2片，一路增加到14天9片，能夠達成這樣的成就與數量，並不是天上掉下來，而是「片片皆辛苦」。

經濟部表示，感謝口罩國家隊跟國軍的付出，並呼籲民眾在購買口罩的時候，不要忘了這群台灣英雄的付出，並為他們加油打氣。

除一般民眾使用的口罩外，隨著疫情蔓延，醫療用口罩的需求也逐步增加，經濟部次長王美花日前表示，目前正在研議添購N95口罩機，盼提升N95口罩的產能、儲備足額的數量，提供給第一線的醫護人員與防疫人員。（編輯：趙蔚蘭）1090331

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