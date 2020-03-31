樺漢估第1季營收略減 看好急單效益

（中央社記者吳家豪台北31日電）鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢今天表示，工廠產能至3月中旬後已回復正常水準，預期第1季營收略減；近期接獲醫療物聯網設備需求及視訊會議系統的急單，對今年營收及獲利將有助益。

樺漢今天參加券商舉辦的線上法人說明會，董事長朱復銓指出，由於爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，中國的生產活動受到負面影響。樺漢過去數年致力分散生產據點到中國以外地區，目前中國產能占比約30%，相較2年前占比約45%至50%明顯降低，因此中國產能受影響程度仍可控制。

展望今年第1季，朱復銓預期營收年減中個位數百分比（4%至6%），毛利率將較去年同期小幅提升，營業利益率將與去年同期大致持平。

樺漢今天董事會通過2019年盈餘分派案，擬配息新台幣5元，包括股票股利每股1元、現金股利每股4元，金額合計3億3167萬7888元。

樺漢2019年第4季營收創新高、達245億元，季增18.9%，年增4.5%，除因第4季為傳統旺季外，成長動能主要來自德國子公司S&T及ODM事業群；毛利率23.5%，季減0.5個百分點，主要因為品牌事業及系統整合事業產品組合改變；營業淨利率4.9%，季增0.7個百分點，主因規模經濟因素所致；第4季每股盈餘4.49元，改寫新高。

樺漢表示，在全球局勢變動下，2019年第4季表現優於預期目標，營收成長主要來自於智慧電網、軌道交通、工業互聯網及半導體業務。（編輯：楊玫寧）1090331