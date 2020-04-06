樺漢生產受疫情影響 法人估第1季營收季減32%

（中央社記者吳家豪台北6日電）投顧法人表示，鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢生產受疫情影響，預估今年第1季營收將季減32%；2020年全年營收成長目標是否需要下修，可能等到5月才會較明朗。

投顧法人分析，今年第1季中國生產活動受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，第2季歐美疫情擴大，導致訂單及生產均受到影響。樺漢預期第1季毛利率將較去年小幅成長，營業利益率將與去年持平；法人預估 樺漢第1季營收將季減32%，每股盈餘將達新台幣2.32元。

法人表示，樺漢雖維持2020年全年營收將成長5%至10%的目標，但疫情影響之下，訂單能見度只到6月，短期有些急單需求包括醫療物聯網設備、遊戲及視訊會議系統等訂單，第2季至第3季會是疫情關鍵時間。目前樺漢關鍵訂單需求並未明顯下降，但下半年訂單不確定性仍高。

法人進一步指出，由於樺漢美國及歐洲營收占比約57%，加上子公司S&T屬於德國公司，樺漢恐受影響；至於2020年全年營收目標是否需要下修，仍待5月才會較明朗。

樺漢短期受到疫情影響，股價已大幅回檔，雖訂單能見度不明，但考量樺漢體質佳、疫情過去可望快速回到正常軌道，法人預估2020年每股盈餘將達13.72元，維持「買進」評等，目標價從306元下修到206元。

樺漢2019年第4季營收創新高、達245億元，季增18.9%，年增4.5%，除因第4季為傳統旺季外，成長動能主要來自德國子公司S&T及ODM事業群；毛利率23.5%，季減0.5個百分點，主要因為品牌事業及系統整合事業產品組合改變；營業淨利率4.9%，季增0.7個百分點，主因規模經濟因素所致；第4季每股盈餘4.49元，改寫新高。（編輯：趙蔚蘭）1090406