不畏疫情干擾 宏普首季營收年增2.4倍

（中央社記者潘羿菁台北7日電）上市建商宏普率先公布3月營收新台幣3.32億元，年增3.2倍，連續兩個月年增呈倍數，月減37.4%，宏普表示，今年餘屋銷售交屋較多所致。儘管第1季疫情干擾，仍逆勢拚出佳績。

累計今年首季營收為10.4億元，較去年同期成長2.4倍，也創2016年同期以來新高。

今年已公開銷售建案有，位於新店央北的「宏普中央公園」與台北市中心的「宏普頤和」，新店央北預售案總銷金額60億元為最多，後者為合建案，宏普分回25戶、台北市政府分回11戶，總銷約25億元。

另外，看好近年桃園外移人口持續增加，帶動當地剛性需求增溫，宏普規劃今年在桃園青埔推案。

同時，近年商辦、廠辦需求熱度高，也將在台北大直金泰段推出商辦案，總銷金額高達200億元；宏普在住宅與商用兩大不動產同步拓展，帶動今年度整體銷售金額逾300億元。

展望後續，宏普先前指出，高總價產品去化速度變慢，市場改以自住剛性需求為主，中低總價產品增加。目前央行仍維持貨幣寬鬆，民眾仍有換屋及保值的需求，尤其大台北地區人多地少，將持續推出符合市場需求物件，未來也不排除往台中、台南與高雄等中南部市場拓展。（編輯：黃國倫）1090407