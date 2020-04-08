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專題／中國武漢解封民眾仍憂疫情 恐懼猜疑將成世代記憶
首頁 / 產經

金寶抗疫 5月在菲泰美3國設口罩呼吸機產線

最新更新：2020/04/08 10:40

（中央社記者吳家豪台北8日電）武漢肺炎疫情蔓延全球，電子代工廠金寶電子宣布預計5月起分別在菲律賓、泰國和美國等各廠區，月產200萬片醫療用口罩與1000套醫療用呼吸機，投入抗疫第一線。

金寶電子今天表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球持續升溫，各界都貢獻力量齊心防疫，金寶結合旗下子公司在3D列印、機器人與智慧美容設備品牌Hi Mirror的研發技術能力、原料採購、設備製造與產品生產，為防疫盡一分心力。

金寶支援菲律賓和泰國政府的防疫需求，投入醫療設備生產行列，在官方協助下，以快速行政流程方式取得醫療級程序與許可證，5月起將分別在菲律賓、泰國和美國等各廠，月產200萬片醫療用口罩與1000套醫療用呼吸機。

金寶總經理沈軾榮表示，金寶南進泰國逾30年、落腳菲律賓近20年，與這兩個國家一同成長，目前已成為東南亞最大的電子製造代工廠（EMS）。這次疫情嚴峻，能以實際行動協助當地政府度過難關，共同解決醫療資源缺乏的窘境，不但展現公司長久累積的綜合實力，更具體實踐企業社會責任精神。

對於總部所在的台灣地區，金寶也將免費捐贈200個3D防護罩給醫護人員，支持第一線防疫人員，希望持續透過各種機會，幫助全球共同度過這場國際危機。（編輯：黃國倫）1090408

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