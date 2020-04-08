口罩9日起可寄送海外親友 超額將有罰則

（中央社記者吳柏緯台北8日電）9日起口罩將開放申請、寄送居住海外配偶或二等親，經濟部指出，上午9時開放申請，通過審查後，當天就能寄送口罩。不過若超過規定數量，將會依緝私條例開罰。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，為了照顧在海外的台灣人，避免因為口罩不足而暴露在感染風險之中，從9日上午9時起開放民眾申請、寄送口罩至海外。經濟部說明，收件人必須是寄件人的配偶或二親等內的親屬，收件人每2個月最多可收到30片，寄件人每2個月最多也可寄送30片。

口罩寄送海外政策從公布以來，經濟部貿易局收到大量的諮詢，為了讓民眾更加清楚政策規定與申請方式，經濟部上午舉行記者會說明。

經濟部次長王美花指出，申請寄送口罩的網站將在9日上午9時起正式上線，有寄送需求的民眾只要上網並依規定填寫資料申請，待內政部、經濟部進行相關查核，確認資格沒有問題後，就可以取得寄送許可。最快郵局、快遞公司在明天就可以受理第一批寄送海外的口罩。

根據經濟部規劃的流程，輸入的資料包含寄件人姓名、收件人姓名、身分證字號與雙方親屬關係、寄件人手機號碼、口罩數量及金額。當提出申請後，將會進行身分檢核，檢核寄件人與收件人是否為配偶或二親等內親屬、收件人是否居住國外、寄件雙方是否均有中華民國國籍。身分檢核及數量查核確認無誤後，即核發許可證，並即時簡訊通知申請人，屆時，民眾就可以持許可證號碼向郵局與快遞公司辦理寄件程序。

有些長輩不會用線上申請，王美花表示也可以用書面申請，再傳真到貿易局，將有專人處裡，此外貿易局也做臨櫃服務。

雖然口罩開放寄送海外，不過仍有數量限制，王美花表示，海關將會嚴格查核，若是民眾寄送超過規定的數量，被查獲將會依緝私條例的相關規定懲處。她呼籲民眾共同遵守規範，以免得不償失。

口罩輸出許可證申請系統網址為https://emaskep.trade.gov.tw/。（編輯：黃國倫）1090408