三竹簡訊服務攜手純網銀 法人看好毛利率續揚

（中央社記者吳家豪台北8日電）資訊服務業者三竹資訊今年1月16日通過上櫃審查，將於4月9日召開上櫃前業績發表會；三竹今年與純網銀合作簡訊服務，為營運增添動能，法人看好簡訊毛利率將持續成長。

三竹資訊董事長兼總經理邱宏哲今天受訪表示，三竹透過上櫃，可取得多元籌資管道、擴大經營規模，也有助提升企業形象、吸引更多優秀人才。未來研發產品包括雙向簡訊、第三代行動證券看盤下單系統、第二代Android TV看盤下單系統等。

三竹的簡訊發送服務包括企業簡訊、廣告簡訊，分別占簡訊營收85%、15%。邱宏哲說，今年以來簡訊服務仍在成長，且預計今年開台的3家純網路銀行都與三竹合作，雖然純網銀開台初期客戶數可能較少，對三竹貢獻不大，仍推估純網銀每月可挹注400萬到500萬則簡訊。

邱宏哲也看好隨著電視換機潮來臨，三竹股市的智慧電視看盤App有機會上架到數百萬家庭的電視上，收入來源為券商手續費拆分或通路費。目前三竹正在研發第二代產品，可透過自然語意互動。

法人表示，三竹2016年至2019年受惠於簡訊發送每年營收貢獻皆成長10%至20%，且行動看盤每年營收貢獻成長20%以上。毛利率方面，因簡訊發送業務業務的規模經濟效益顯現、行動看盤軟體調整售價，三竹毛利率從2016年的23.2%，增加到2019年的27.2%。

法人指出，未來隨著簡訊發送量增加，三竹的簡訊業務毛利率有機會再提升；與純網銀合作的簡訊發送業務預計2020年開始有實質營收貢獻，加上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，使宅經濟盛行，看好三竹將是此趨勢的主要受惠者。

三竹成立於1991年，發展行動看盤軟體、簡訊發送、App開發及企業即時通，在行動金融看盤下單平台的市占率達90.57%，自有品牌三竹股市App每月用戶數達數百萬。簡訊發送服務的合作廠商包括銀行、房仲、大型電商與量販店，發送量逐年上升，2019年發送量突破17億則，創下新紀錄，市占率約35%。

隨著營運規模逐年擴展，三竹2018年營收達新台幣14.39億元，年增19.7%；每股盈餘3.05元，年增80.7%。2019年營收達16.72億元，年增16.3%；每股盈餘4.48元，年增48.3%；去年營收及獲利皆創歷史新高。

2019年三竹各產品營收占比分別為簡訊發送占76%、行動看盤占18%、App開發占5%、企業即時通占1%。（編輯：楊凱翔）1090408