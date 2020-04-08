投資人憂心疫情危機 亞股跌多漲少

（中央社香港8日綜合外電報導）隨著投資人密切關注2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情危機變化，亞洲股市連漲兩天後，今天普遍回跌。

2019冠狀病毒疾病持續在全球延燒，但跡象顯示疫情可能趨於穩定，加上各國準備著手鬆綁部分封鎖限制，這些都在本週注入市場樂觀氣氛。

金融服務公司AxiCorp分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「跡象顯示西歐每日新增病例數已經達到高峰…帶動市場預期保持社交距離的措施不久後將解除的預期心理。」

然而，這波疫情將蔓延多久，以及對全球經濟可能造成的傷害等不確定性因素，都讓投資人坐立難安，股市漲勢難以持續。

華爾街三大指數6日大漲至少7%。但這股漲勢難以持續，美股昨天收跌，亞股今天延續美股前一天的跌勢，普遍收黑。

香港股市恆生指數今天收挫1.17%，上海股市收跌0.19%，新加坡股市收跌低1.26%，澳洲股市收跌0.86%。曼谷、馬尼拉和雅加達股市也收黑。

東京股市日經指數則在日本政府公布規模1兆美元刺激經濟方案細節的利多激勵下，收漲2.13%。台北股市和紐西蘭股市雙雙上揚。

萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）提醒投資人不要以為黎明將至，他說：「資本市場本週傳出不少好消息，這些消息都是基於微弱的跡象顯示疫情已經到達高峰。倘若最後證明這波修正走勢還沒結束，結果恐不堪入目。」

海利說，空頭市場的漲勢不能誤解為V型復甦的開端，「我們頂多能期待U型復甦，其次是W型復甦」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳昱婷）1090408