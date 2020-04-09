更多編輯台推薦新聞：
北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關
科技

北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束
國際

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束

人類破壞野生動物棲地 大流行疫情將愈來愈常見
國際

人類破壞野生動物棲地 大流行疫情將愈來愈常見

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

庫藏股限制放寬 25家上市櫃公司適用

最新更新：2020/04/09 18:33

（中央社記者劉姵呈台北9日電）疫情衝擊股市，金管會呼籲執行庫藏股，但有上市櫃公司受限可轉換公司債掛牌後3個月內不得執行，盼放寬規定。金管會今天表示，4月6日前申報生效的募資案件仍可執行，適用家數有25家。

根據券商公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第4條之12規定，承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾自申報日起至該有價證券掛牌後3個月內不得買回公司股票。

金管會也強調，這項規定是怕有發行公司募資可轉換公司債後，實施庫藏股藉機提高股價，在放空之後再去執行公司債拿回股票，影響股東權益。

因應先前有上市櫃公司反映盼放寬規定，證期局副局長蔡麗玲今天表示，與券商公會研議後，已函覆券商公會轉知會員，只要在4月6日已申報生效的募資案件，發行人因維護股價仍可執行庫藏股，不受3個月內不得執行的限制。

同時，蔡麗玲也說，將採取3配套措施，包括公司動用資金執行庫藏股時，不能影響原募資計畫的資金用途，且必須洽原承銷商表示意見，並經董事會通過。

再者，公司下次再募資或按季填報執行庫藏股時，也要說明有無影響原募資計畫執行情況。另外，公司負責人要對董事會承諾，轉換公司債在掛牌後的3個月內，執行庫藏股價格，不可高於轉換公司債的價格，避免有套利情況發生。

證期局表示，此次放寬只有針對可轉債的募資案，為暫行措施，目前適用的上市櫃公司家數共25家。至於現增的募資案，仍維持現行規定。（編輯：鄭雪文）1090409

延伸閱讀
230家上市櫃公司祭庫藏股 買回金額逾600億元執行庫藏股救股價卡關 金管會要檢討樂陞條款

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報