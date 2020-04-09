庫藏股限制放寬 25家上市櫃公司適用

（中央社記者劉姵呈台北9日電）疫情衝擊股市，金管會呼籲執行庫藏股，但有上市櫃公司受限可轉換公司債掛牌後3個月內不得執行，盼放寬規定。金管會今天表示，4月6日前申報生效的募資案件仍可執行，適用家數有25家。

根據券商公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第4條之12規定，承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾自申報日起至該有價證券掛牌後3個月內不得買回公司股票。

金管會也強調，這項規定是怕有發行公司募資可轉換公司債後，實施庫藏股藉機提高股價，在放空之後再去執行公司債拿回股票，影響股東權益。

因應先前有上市櫃公司反映盼放寬規定，證期局副局長蔡麗玲今天表示，與券商公會研議後，已函覆券商公會轉知會員，只要在4月6日已申報生效的募資案件，發行人因維護股價仍可執行庫藏股，不受3個月內不得執行的限制。

同時，蔡麗玲也說，將採取3配套措施，包括公司動用資金執行庫藏股時，不能影響原募資計畫的資金用途，且必須洽原承銷商表示意見，並經董事會通過。

再者，公司下次再募資或按季填報執行庫藏股時，也要說明有無影響原募資計畫執行情況。另外，公司負責人要對董事會承諾，轉換公司債在掛牌後的3個月內，執行庫藏股價格，不可高於轉換公司債的價格，避免有套利情況發生。

證期局表示，此次放寬只有針對可轉債的募資案，為暫行措施，目前適用的上市櫃公司家數共25家。至於現增的募資案，仍維持現行規定。（編輯：鄭雪文）1090409