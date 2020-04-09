更多編輯台推薦新聞：
台灣送愛到非洲 義診送鞋捐米人道援助樣樣來
政治

台灣送愛到非洲 義診送鞋捐米人道援助樣樣來

北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關
科技

北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束
國際

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

製鞋3雄3月營收 寶成年減逾2成豐泰鈺齊成長

最新更新：2020/04/09 21:42

（中央社記者潘智義台北9日電）武漢肺炎疫情蔓延，製鞋3雄寶成工業今天公布3月自結合併營收新台幣201.65億元，年減26%，但豐泰企業、鈺齊國際3月合併營收都較去年同期成長。

豐泰企業3月合併營收66億124.5萬元，年增9.31%，鈺齊國際3月合併營收7.87億元，年增0.33%。

鈺齊國際統計，1至3月營收27.73億元，較去年同期增加7.57%。雖然3月營收認列仍受疫情影響而有遞延情事，但2020年春夏季鞋款整體出貨銷量已比去年同期成長近2成。

受武漢肺炎疫情拖累，寶成統計，今年1月至3月合併營收為594.61億元，較去年同期766.29億元，減少22.4%。

寶成工業表示，持股51.11%重要子公司裕元工業3月自結營收為6.72億美元（約新台幣201.29億元），較去年同期減少23.6%。

裕元工業累計今年1月至3月自結營收19.7億美元（約新台幣590.21億元），較去年同期減少20.6%，除由於通路業務的營收較去年同期減少，鞋類製造業務因中國大陸實施封城管制與延後復工，加上外溢效應衝擊供應鏈運作，部份原物料短缺，導致對中國大陸以及非中國大陸的生產基地運作都造成不利影響。

由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際（控股）有限公司3月自結營收減少，主因配合中國大陸當地政府防疫指引，寶勝國際在大陸地區的許多零售門店暫時關閉，造成線下客流減少與消費市場疲弱，隨著中國大陸近期疫情趨緩，大部分實體零售門店已逐步回復營業，但消費與客流仍需時間恢復。（編輯：楊凱翔）1090409

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報