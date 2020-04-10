疫情干擾 傳iPhone新4款工程驗證時程延後

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）蘋果（Apple）下半年新機進展市場關注，中國法人報告預估，受疫情影響，3款新iPhone的工程驗證測試階段可能延長到4月底，另一款高階6.7吋機種延到5月中旬；高階機種推出時程可能延到10月，另3款機種估9月上市。

觀察今年下半年蘋果新款iPhone進程，中國法人報告預期，下半年新機種時程和銷量受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，能見度有限，短期將對iPhone供應鏈產生不可避免的負面影響。

報告預期，新機種推出時程可能會略為延遲，並指出新款iPhone的工程驗證測試階段（EVT），其中5.4吋機種和2款6.1吋機種，將延長到4月底，高階的6.7吋機種，工程驗證測試階段將延到5月中旬，主要是目前疫情影響和空運時間較長。

從開發時程觀察新機推出時間點，報告預期其中3款新機種上市銷售的時間點可能落在9月份，另外一款高階6.7吋機型推出時程可能落在10月份，不過仍需觀察疫情影響變數。

iPhone新機時程不明朗，連帶影響上游供應商出貨。中國法人報告指出，疫情使下半年新iPhone銷售時程存在不確定性，然而上游半導體零組件的生產前置時間較長，必須陸續展開生產。從供應商角度來看，為了預防庫存風險，供應商可能主動在量產初期採取「減量生產」的方式，觀察往後新機整體時程底定再調整生產節奏。

從出貨量來看，中國法人指出，目前新款iPhone能見度仍低，加上部分新機種推出時程可能延遲，預期下半年整體新機的備貨量可能將較去年同期的8000萬台下滑。

天風國際證券分析師郭明錤報告日前預估，今年下半年新款iPhone將有3種尺寸和4款機型，包括5.4吋有機發光二極體（OLED）版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能）、以及6.7吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能）。

分析師先前預估，若武漢肺炎疫情顯著改善，預期下半年新款iPhone系列出貨量約8000萬支，其中支援毫米波（mmWave）5G版機種占比約20%到25%。蘋果可能在第3季推出5G版iPhone。

市場預期，蘋果今年將推出支援毫米波和Sub-6GHz頻段的新款5G版iPhone，將區分為支援Sub-6GHz與Sub-6GHz整合mmWave兩款機型。（編輯：趙蔚蘭）1090410