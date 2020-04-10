台積電法說會16日登場 資本支出與全年目標受關注

（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電將於16日舉行線上法人說明會，法人認為，除第2季營運展望外，台積電是否修正今年整體營運目標及調整資本支出計畫是市場關注焦點。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球，台積電16日的法說會改以線上形式舉行。

台積電3月有一名員工確診武漢肺炎，不過，第1季營運並未受到影響，依然繳出亮麗成績單，3月營收達新台幣1135.2億元，一舉創下歷史新高紀錄；季營收3105.97億元，表現也優於預期。

法人認為，疫情對各應用市場造成不同影響，手機、車用市場需求趨緩，筆記型電腦、網通與遊戲機市場需求則不減反增；此外，疫情會延續多久也無法確定，為台積電營運前景添增不少變數。

由於台積電業績比重以智慧手機最高，法人預期，隨著客戶需求趨緩，台積電第2季業績可能較第1季滑落，疫情對營運的影響將開始逐步顯現，下半年效應可能進一步擴大。

研調機構顧能（Gartner）與IC Insights搶在台積電法說會前，對半導體產業景氣提出示警，同步調降今年半導體市場預估，預期恐將較去年衰退。

法人認為，全球經濟恐受疫情影響，半導體產業景氣也將隨著趨緩，台積電今年營運表現應難以達到原先預期的成長超過17%水準，台積電對全年營運新展望將備受各界關注。

除景氣趨緩外，歐美強力實施防疫管控，可能影響設備交期拉長，法人預期，台積電可能同步調整今年資本支出計畫。

法人指出，台積電先進製程技術是帶動營運成長的主要動力，預料5奈米製程今年業績貢獻，以及3奈米製程的進展也將是市場關注焦點。（編輯：楊玫寧）1090410