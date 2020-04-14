麗清上海廠復工率達95% 台灣新廠明年5月量產

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）LED車燈模組廠麗清中國上海廠復工率已達95%，台灣桃園觀音新廠預估明年5月起大批量產。法人預估，麗清第2季業績可較去年同期成長1成。

麗清今天下午舉行線上法人說明會，觀察武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，麗清指出，3月疫情有效控制，汽車產業復工復產基本完成。在疫情減緩及政策刺激下，中國市場需求開始逐步恢復，3月經銷商恢復正常營業，開始整體消化庫存，絕對庫存水平略有下降。

從工廠稼動率來看，麗清指出，目前中國上海廠與東莞廠產能稼動率已拉升到9成，上海廠復工率提升到95%；占營收比重不到1%的武漢廠也已復工，陸續恢復正常運作。

在新能源車布局方面，麗清指出，目前為止已承接50項以上新能源車專案，法人估相關業績占比約1成以內。在布局LED車頭燈策略上，麗清預估未來LED車頭燈營收快速成長，法人預期今年LED車頭燈業績占比可到15%。

在台灣產能規劃，麗清表示，因應美中貿易戰客戶需求，台灣桃園觀音新廠去年12月起建物裝修施工，預計今年5月完工，目前機台陸續進駐調校，預估大批量產最快明年5月開始，產品主要銷往美國，預計招募70位員工。

麗清主要生產據點在中國上海廠和東莞廠，占比分別為79%和20%，華域視覺為最大客戶，占比約42%。上海廠主要客戶包括華域視覺、大茂偉瑞柯；東莞廠主要客戶是廣州小糸。

展望第2季營運表現，法人預估，從訂單能見度來看，麗清第2季業績有機會較去年同期成長10%。從毛利率來看，法人估今年麗清毛利率可較去年略佳，今年因觀音新廠建設可能提高固定成本。展望下半年，法人估若疫情控制，麗清下半年業績有機會較去年同期轉正。

麗清指出，受疫情影響，中國各地封城，汽車銷售量大幅減少，訂單受到延遲出貨。麗清自結3月合併營收新台幣1.25億元，較去年同期3.2億元減少60.9%；累計今年第1季自結合併營收6.59億元，較去年同期9.84億元減少33%。

麗清LED車燈模組產品間接切入中國上汽集團和廣汽集團等多款車款，也打進通用、大眾、長安汽車、三大日系等車廠。（編輯：張良知）1090414