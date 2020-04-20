宅經濟帶動 三竹第1季簡訊發送量創新高

（中央社記者吳家豪台北20日電）武漢肺炎疫情蔓延，資訊服務業者三竹今天表示，疫情期間民眾頻繁使用信用卡消費及網購，企業也持續強化行銷力道、提高簡訊發送量，三竹第1季發送4.25億則簡訊，創單季新高。

三竹簡訊發送業務占營收約76%，去年簡訊發送量達17億則，尤其電商雙11（11月11日）活動刺激信用卡的行銷、刷卡通知簡訊量，單月發送1.7億則簡訊、創歷史新高。

三竹統計，2019年第1季發送約3億7300多萬則簡訊，今年第1季發送4億2500多萬則、年增13.9%，平均一個月發送約1.41億則。

三竹分析，和三竹合作簡訊發送的企業多半擁有大量卡友或會員，第1季適逢武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，宅經濟發酵，信用卡消費優惠、刷卡通知、非約定轉帳等業務都會透過簡訊發送提示訊息。另外，房仲和量販店提供房產資訊或舉辦特賣活動，可透過行銷簡訊帶動營業額。（編輯：鄭雪文）1090420