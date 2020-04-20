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新台幣小幅走強 連二升收30.072元

最新更新：2020/04/20 18:52
新台幣20日在外資匯入下，小幅走強，新台幣兌美元收盤收30.072元，升值3分。（中央社檔案照片）
新台幣20日在外資匯入下，小幅走強，新台幣兌美元收盤收30.072元，升值3分。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北20日電）疫情利空因素淡化，新台幣今天在外資匯入下，小幅走強，新台幣兌美元今天收盤收30.072元，升值3分，台北及元太外匯市場總成交金額12.5億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.110元，在外資匯入，以及部分出口商進場拋匯之下，新台幣走勢偏強，最高來到30.020元，但進口商趁勢敲進美元，抑制升幅，終場僅升值3分，連續2個交易日升值。

外匯交易員指出，最近消息面不算糟，美國將分階段解禁，許多國家也規劃解除管制，這些都有助於提振市場信心，新台幣走勢應會持續往30元整數關卡靠近，預料在30元至30.100元間的區間盤整。

這波疫情重創全球經濟，亞洲更是首波淪陷的地區，然而新台幣相對抗跌，立委今天也在立法院財委會關切3月外資爆量匯出超過新台幣3000億元，新台幣為何還會升值。

央行副總裁嚴宗大解釋，雖然外資淨匯出，但國人資金回流、外匯存款轉成台幣，帶來支撐力道，這也是過去常常看到的現象；觀察4月17日和去年底相比，新台幣與韓元的匯率變化，新台幣升值0.01%、南韓則貶值逾5%。（編輯：楊凱翔）1090420

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