調查：股市樂觀指數上揚 疫情爆發以來首次好轉

（中央社記者劉姵呈台北20日電）國泰金今天發布4月國民經濟信心調查結果，受到政府政策刺激，使景氣展望跌勢趨緩，且民眾股市樂觀指數上揚，為疫情爆發以來首次好轉，但大額消費與買房意願仍趨保守。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴散，國泰金調查指出，全球主要國家與台灣接連實施貨幣寬鬆與鉅額財政刺激政策，4月景氣現況與展望樂觀指數滑落至-82.1及-51.4，民眾對景氣展望跌勢趨緩。

然而，民眾對薪資上漲預期指數，卻從3月的-12.1走低至-25.3，為78個月以來低點；此外，大額消費意願指數也自3月的-27.1下滑至-40.8；其中，賣房意願指數降低至-57.5，顯示政府雖積極振興經濟，民眾對大額消費行為與房地產市況仍趨保守。

近期全球各國與台灣政府積極推出各項刺激政策以緩和疫情負面衝擊，4月調查也發現，民眾對今年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.1%，較3月微幅下降0.1%，且認為經濟成長率會達到2%以上的民眾，從3月的68%減至50%。

另項調查結果也發現，由於美歐等主要國家推出規模空前的貨幣寬鬆與財政刺激政策，台股也跟隨歐美行情反彈，民眾股市樂觀指數自-41.2上揚至-35，為疫情爆發以來首度好轉；但風險偏好指數則持續下滑至-9.6，顯示疫情尚未明顯趨緩前，民眾避險情緒仍在。（編輯：趙蔚蘭）1090420