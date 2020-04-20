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外資買超縮手 法人：台股遇技術面壓力

最新更新：2020/04/20 17:05

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台股今天由紅翻黑，10600點近關情怯，三大法人賣超新台幣5.19億元，外資縮手僅買超2.09億元。法人指出，外資轉偏保守，台股在10850點到11000點區間有技術面壓力，挑戰季線後區間整理。

台股今天早盤上漲站上10600點關卡，不過由於季線10828點反壓在上，買盤轉趨保守觀望。加權股價指數終場收在10586.71點，小跌10.33點，跌幅0.1%，成交值新台幣1336.69億元。電子股跌0.15%，金融股跌0.65%。

三大法人外資及陸資買超2.09億元、投信賣超0.62億元、自營商賣超6.66億元，合計賣超5.19億元。

根據台灣證券交易所統計，今天外資買超前10名個股包括友達、金像電、旺宏、定穎、元大台灣50、元大S&P原油反1、晶技、台泥、廣達、榮成等，不過個股買超張數都不到萬張。

從外資賣超個股來看，外資賣超富邦VIX達1.95萬張排名第1，賣超群創1.61萬張排名第2，中信金排名第3、外資賣超1.59萬張；排名第4的新光金，外資也賣超1.01萬張。

兆豐國際投顧指出，台股上週週線大漲439.43點，主要是晶圓代工龍頭台積電領軍強漲，外資法人上週買超也以台積電張數最多；不過今天外資買超台股大幅縮手，期貨多單也減碼，顯示外資態度轉偏保守。

觀察台股技術面，兆豐國際投顧表示，台股從前波低點反彈已超過2000點，技術面在10850點到11000點區間，有季線10828點、年線10984點及頭部頸線等技術面壓力。

展望台股後市，兆豐國際投顧預期，大盤有機會挑戰季線，不過要站穩有困難，台股可能挑戰季線後呈現區間整理。（編輯：張良知）1090420

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