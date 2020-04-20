綠色環保趨勢 台灣上市上櫃電動車指數上路

（中央社記者潘智義台北20日電）面對氣候變遷的永續發展議題，呼應全球日益高漲的綠色環保潮流，並響應政府低碳成長產業發展方向及推動綠色金融，台灣指數公司宣布，今天起編製「台灣上市上櫃電動車指數」。

台灣證券交易所轉投資台灣指數公司指出，「台灣上市上櫃電動車指數」簡稱「台灣電動車指數」，為國內首檔以電動車產業編製的主題型指數，成分股母體涵蓋台灣上市、上櫃股票，並借重經濟部推動成立具國際信力與專業能力的團法人車輛研究測試中心，協助自台灣上市櫃公司中以電動汽、機車及其供應鏈為範圍，篩選出電動車概念股名單作為指數採樣範圍。

另外，再挑選符合台灣指數公司自由流通周轉率，及財務指標者為指數成分股，檔數不固定，設計「分群等權重加權方法」計算指數；將成分股依市值規模分群，採同一群組股票等權重設計理念，為能彰顯各成分股在整體電動車產業代表性，兼顧指數具可投資性及指數成分具分散性，未來預期將可發展為指數金融商品。

台灣指數公司說，利用歷史資料模擬指數編製規則，進行指數回溯，觀察「台灣電動車指數」指數總報酬為141.81%，年平均報酬為12.51%，優於同期間大盤表現。指數成分股依規則每年6月及12月定期調整一次，最近一期指數權重前10大成分股為台達電、研華、光寶科、正新、致茂、新普、佳世達、和大、東陽、亞光等。

根據國際能源總署（IEA）報告預估，2030年全球電動車銷量將達2,200萬輛，屆時全球電動車數量預估將達1.3億輛，為電動車產業創造生產與維修的大額需求，極具未來性；加上台灣擁有極具競爭力的資通訊科技（ICT）及車輛、零組件產業等，有利電動車產業及相關產業供應鏈未來發展。

台灣指數公司解釋，「台灣電動車指數」可作為追蹤標的指數，發行指數股票型基金（ETF）、指數投資證券（ETN）、指數權證或基金等指數金融商品，提供投資人參與台灣電動車產業投資的簡便管道。（編輯：楊凱翔）1090420