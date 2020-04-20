確診者全台足跡地圖公開 經過百貨也休館消毒

（中央社記者蘇思云台北20日電）海軍敦睦艦隊中爆發確診武漢肺炎後，近期政府公開確診者到訪地圖，不少百貨業者都受到影響，今天馬上配合防疫政策，休館1天進行消毒工作。

敦睦艦隊日前有多人感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），各縣市政府陸續公布確診個案足跡，確診者曾造訪大賣場、餐廳、飲料店、百貨等30多個地點，分布至少9縣市。

地圖資料中，受影響的各家百貨紛紛表示會配合防疫政策，全面消毒。桃園統領百貨中的誠品書店，今天表示已經配合百貨全面消毒，雖然到店的確診者只有到誠品書店，桃園統領百貨今天也休館1天，進行公共區域消毒清潔。

台南的南紡購物中心今天也發布訊息，全館暫停營業1天，全面執行消毒工作。新光三越台南西門店在臉書上表示，為了維護美好與安全的購物環境，今天休館1天，主動全面消毒、擴大清潔工作。

Global Mall環球購物中心屏東店也在臉書中聲明，「每一個樓層、每一角落都不放過！」，今天休館1天進行全館消毒作業，如果有服務接觸的同仁，今天也都開始進行居家自主健康管理14天。

不過，京站時尚廣場原本也在地圖上，後來業者跟衛生局詢問，證實為誤傳。京站時尚廣場晚間發布新聞表示，京站時尚廣場已經向台北市政府衛生局疾病管制科查證，證明敦睦艦隊COVID-19確診個案活動足跡並無京站，台北市政府衛生局疾病管制科表示已經向中央政府反映處理。

京站時尚廣場表示，館中有多項防疫應變措施，希望提供顧客安心的賣場環境。目前政府公開的足跡地圖也已經修改，確診者曾到訪地點改為「台北轉運站」，在16日下午1時40分曾在台北轉運站搭國光客運，經朝馬再到九如交流道。（編輯：楊凱翔）1090420