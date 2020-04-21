力成首季獲利6季來次高 每股稅後純益2.1元

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）受惠於固態硬碟（SSD）和邏輯產品需求維持高檔，記憶體封測廠力成第1季稅後淨利新台幣16.33億元，每股稅後純益2.1元，法人指出首季獲利是6季來次高，每股純益（EPS）是近年同期高點。

力成今年第1季合併營收188.12億元，較去年第4季193.08億元減少2.6%，較去年同期144.32億元增加30.35%。法人指出，力成第1季營收創歷年單季次高。

力成第1季合併毛利率19.8%，較去年第4季21.6%減少1.8個百分點，比去年同期16.23%增加3.6個百分點，首季合併營益率13.9%，較去年第4季16%減少2.1個百分點，比去年同期10%增加3.9個百分點。

首季力成稅後淨利16.33億元，較去年第4季20.82億元減少21.6%，比去年同期10.53億元增加55.1%，法人指出，力成第1季獲利是6個季度以來次高，首季每股稅後純益2.1元，低於去年第4季EPS 2.68元，優於去年同期EPS 1.36元，法人指出，力成首季EPS創近年高點。

力成指出，第1季營收和獲利表現符合預期，首季營收也創歷年同期新高。首季淡季不淡，主要是固態硬碟（SSD）和邏輯產品需求維持高檔。

從產品營收比重來看，首季邏輯晶片封測占比約26%，系統級封裝（SiP）和模組占比約11%，快閃記憶體（Flash）封測占比約40%，動態隨機存取記憶體（DRAM）封測占比約23%。

觀察武漢肺炎疫情影響，力成指出，台灣廠及海外廠嚴格遵守各國的防疫規定，全體員工安全無虞，工廠運作正常、沒有影響，持續觀察庫存變化和供應鏈備貨狀況。（編輯：鄭雪文）1090421