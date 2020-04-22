夏普向美ITC 對咸陽彩虹光電等提告專利侵權

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海轉投資的夏普（Sharp）今天公告，向美國國際貿易委員會（ITC）對咸陽彩虹光電（CHOT）、 冠捷（TPV）以及VIZIO提告專利侵權。

夏普公告美國時間4月21日，對中國大陸咸陽彩虹光電、TPV Technology Limited及其子公司，以及VIZIO, Inc.，向美國國際貿易委員會提告專利侵權，促請ITC依美國1930年關稅法第337條啟動調查。

夏普指出，ITC一般會在30日內決定是否立案調查。

夏普提告主張CHOT製造的液晶面板，以及TPV及其子公司的行為，侵害夏普所擁有的美國專利號5件專利中一個或多個請求項。相關專利與液晶顯示裝置的聚合物穩定配向、薄膜電晶體與廣視角技術有關。

夏普請求ITC啟動專利侵權調查，並發布限定排除命令，以禁止CHOT侵權產品及使用CHOT侵權面板產品進入美國，同時發布停止命令，以禁止CHOT在美國宣傳及銷售侵權產品，直到夏普專利期間屆滿為止。

夏普指出，過去及現在持續大量投資，包含美國員工耗費無數時間，開發並推進液晶技術以供市場所用。夏普表示，在美國、日本及中國取得超過1萬件顯示相關專利，其中包含多個核心顯示技術。（編輯：楊凱翔）1090422