台灣漁業養殖拚轉型 海上箱網產量盼10年成長5倍

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國立台灣海洋大學17日舉辦2021智慧箱網養殖應用技術論壇，行政院農業委員會漁業署長張致盛受邀出席。（海洋大學提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 110年12月17日

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（中央社記者沈如峰基隆17日電）行政院農業委員會漁業署長張致盛今天指出，台灣未來漁業發展目標要將陸域養殖往海上發展，並結合科技讓海上箱網產量在未來10年內增加5倍，達1年1.5萬公噸，成為養殖主力。

國立台灣海洋大學今天舉辦2021智慧箱網養殖應用技術論壇，展現近2年漁業署科技計畫中開發智能化箱網養殖模式、外海箱網策略魚種關鍵養殖技術研發及抗風浪箱網養殖試驗的科研成果，張致盛受邀出席。

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張致盛接受媒體聯訪時指出，漁業署最近盤點台灣漁業發展，未來漁業發展要壯大養殖產業，目標就是要把陸域養殖逐漸往海上發展，目前台灣1年海上箱網養殖產量只有3000公噸，未來10年希望結合科技發展讓產量成長5倍，達到1萬5000公噸，成為養殖產業主力。

海大表示，全球漁撈資源下降，勢必加速養殖產業升級與轉型，海上箱網養殖因具高產能、養殖生物成長快速及對水土資源依賴性低等特性，有助於促進台灣養殖型態轉型，成為友善環境的永續發展產業。（編輯：戴光育）1101217