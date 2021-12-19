10月行動通訊申訴量618件 微幅上揚月增25件

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（中央社記者蘇思云台北19日電）NCC公布10月行動通訊申訴量為618件，月增25件微幅上揚。跟去年同期相比，整體申訴量年增率達4成，五大電信業者申訴量也都增加。

國家通訊傳播委員會（NCC）最近公布今年10月通訊消費申訴分析報告。10月行動通訊申訴量（包含4G與5G）以通訊連線品質類案件數最多，共425件，占比68.7%，其次為申裝、異動、續約類，共75件，占比12.14%。

今年5月本土疫情爆發，全台升至三級警戒，推升5月、6月的行動通訊申訴量，6月759件申訴案更創下近兩年半新高，隨著疫情好轉，7月、8月、9月的申訴量逐漸下滑，但10月又微幅上升。

NCC統計顯示，五大電信業者10月申訴量都比去年同期增加，整體年增率為4成。其中，台灣之星增幅59%最多，遠傳、亞太、中華電信、台灣大哥大分別為43%、40%、39%與25%。

在通訊連線品質改善部分，中華電信指出，持續優化網路品質與設法提升涵蓋站台容量，疏解尖峰壅塞狀況，適時引導使用固網跟Wi-Fi服務。基地台部分，持續跟居民溝通，若要拆除，提前調整周邊站台補強涵蓋，並提早進行尋覓替代站台與建設事宜。此外，針對短期干擾障礙會加強巡檢，提升設備網路穩定度。

在申裝、異動與續約部分，台灣之星表示，會加強落實標準作業流程，要求人員確實執行核資、確認申辦意願、說明合約內容等重點資訊，避免雙方認知有落差。此外，會持續加強推廣試用體驗服務，提供訊號地圖確認用戶使用地點的訊號涵蓋。

NCC指出，為提升服務品質、減少申訴案件數量，持續跟電信業者召開「討論業者客服處理申訴案件事宜」會議，要求業者共同提出解決方式，以降低客訴案件數量，進而促進電信市場的永續經營。（編輯：蘇志宗）1101219