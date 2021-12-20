華碩台大聯合研發中心揭牌 投資逾億拚亞洲第一

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（中央社記者吳家豪台北20日電）電腦品牌廠華碩與台大今天宣布成立聯合研發中心，未來3年投入逾新台幣1億元，聚焦先進電腦、下世代電腦、物聯網與人工智慧等領域，讓學術研發成果加速走向商業應用，目標成為亞洲第一、世界頂尖的研發中心。

華碩台大聯合研發中心將優先布局3大先進領域，涵蓋終端與邊緣裝置技術、網路及多媒體、資料科學及智慧醫療，並研擬多項短中長期研發專案，促進產學知識技術的交流移轉，培育新世代高階研發人才。

台灣大學校長管中閔今天在聯合研發中心揭牌儀式致詞表示，台大有充沛研發資源和能力，華碩是資通訊領導品牌及電腦相關產業龍頭，台大和華碩合作一定可在研發工作上開啟非常不一樣的未來。

管中閔說，雙方未來將投入人工智慧物聯網（AIoT）相關研究，希望改變過去學校與產業間壁壘分明的情況。

華碩董事長施崇棠指出，華碩是一個不斷進化、持續創新的企業，面對未來趨勢，華碩在2018年提出再造進化、真實透明、發揮眾智、創意擇優的16字箴言，自此踏上嶄新的轉型之旅，從形塑企業文化出發，鼓勵擁抱創新，將創新思維轉化為具體實踐。

他說，華碩在主機板、電腦核心事業領域穩居全球領導品牌，近年來積極推動人工智慧物聯網等創新業務。

施崇棠表示，隨著既有產品線和業務版圖擴張，更讓華碩堅信必須投入培育新世代高階人才，提升關鍵技術的研發量能，向下一代紮根，與外部策略合作夥伴結盟，並結合產業動態與國際趨勢串連各界資源，為台灣科技發展建構更創新健全的模式。

他指出，台大是台灣科技人才的創新重鎮，創校百年來奠定深厚的學術研究基礎，在台灣和國際間皆享有高知名度與卓越競爭力，期待憑藉華碩對科技創新的成功經驗及對全球產業市場動態的洞悉，結合台大的學術實力，能開創產學合作的新典範，將華碩台大聯合研發中心推向亞洲第一、世界頂尖的目標。

施崇棠也表示，華碩將持續培育新世代人才，帶領產業，為科技創新注入新動能，讓學術研發成果加速走向商業應用，將台灣研發實力在全球版圖地位帶向新的里程碑，決勝國際舞台。（編輯：康世人）1101220

華碩台大聯合研發中心揭牌儀式20日舉行，華碩董事長施崇棠（左2）、華碩共同執行長許先越（左1）、台大校長管中閔（右2）、台大副校長陳銘憲（右1）等人出席。中央社記者謝佳璋攝 110年12月20日

華碩董事長施崇棠（左2）、華碩共同執行長許先越（左1）、台大校長管中閔（右2）、台大副校長陳銘憲（右1）20日出席華碩台大聯合研發中心揭牌儀式，盼未來藉由串聯產學資源，共創研發新局，推進國際科技發展。中央社記者謝佳璋攝 110年12月20日

華碩董事長施崇棠（圖）20日出席「華碩台大聯合研發中心」揭牌儀式時表示，結合台大的學術實力，能開創產學合作的新典範，將華碩台大聯合研發中心推向亞洲第一、世界頂尖的目標。中央社記者謝佳璋攝 110年12月20日