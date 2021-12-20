花旗消金大餅花落誰家 金管會：交易還在進行中

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（中央社記者謝方娪台北20日電）信用卡數居外商銀行之首的花旗銀行，消金大餅將落誰家頻引關注。金管會表示，據了解，目前交易都還在進行中；在勞資糾紛方面，花旗勞資雙方正式協商會議暫定2022年1月初舉行。

花旗集團今年4月決定退出在澳洲、巴林、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、台灣、泰國、越南的消金市場；其中，澳洲消金業務最早敲定買家，韓國消金業務則以關閉清算作結。

針對花旗在台灣的消金業務將花落誰家，是否可能今年內「有結論」，金管會銀行局長莊琇媛今天表示，「據了解，目前還在進行中」。

市場傳出競標花旗的5路人馬，包含富邦金、國泰金、台新金、星展（台灣）、渣打（台灣）；其中，富邦和星展頻被點名。針對外界揣測各路買家，金管會主委黃天牧日前表態，花旗消金出售屬於商業行為，金管會身為監理機關不介入，並未評論。

富邦金10月曾代台北富邦銀行及富邦華一銀行公告，擬投資金融相關事業，引發金融圈聯想投資標的極有可能為花旗兩岸消金業務；外媒日前也報導，花旗傾向由台灣富邦金優先競標花旗在中國市場的消金業務，成交金額上看2億美元，不過富邦金對市場傳聞都不予評論。

花旗（台灣）銀行今年開始為消金業務找尋買家，一度衍生勞資糾紛，工會指控花旗要潛在買家簽訂的保密協議恐傷害員工工作權益、交易獎金確認同意書相關條款過於嚴苛等，頻頻鬧上媒體版面，也引起金管會高度關注。

金管會不僅數次重申，花旗和勞工溝通結果將是金管會審酌花旗消金出售案重要因素，也直言金融業為高度遵法行業，無論花旗或潛在買家都應清楚認知，任何國家監理機關都不可能受理不合法申請案件，示警花旗應儘早釐清勞資爭議。

花旗銀行勞資雙方月前已召開正式協商會議的預備會議，勞資雙方初步同意正式協商會議暫定2022年1月初舉行。（編輯：張良知）1101220