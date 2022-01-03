花旗銀行勞資7日協商 聚焦限制轉職密約與員工安置

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（中央社記者吳佳蓉、謝方娪台北3日電）花旗出售消金業務衍伸勞資爭議，7日勞資雙方將展開正式協商會議，將聚焦兩大議題，包括員工安置方案與限制員工3年不得轉職密約造成的影響；花旗工會期盼進行更有意義與具體的協商討論。花旗銀行則暫不回應。

花旗欲出售消金業務，卻傳出因與潛在買家簽訂限制員工3年不得轉職的保密條款，引發勞資爭議。為化解衝突，花旗銀行及花旗銀行工會訂於7日展開正式協商會議，將由全金聯秘書長韓仕賢主持，除勞資雙方外，也正在邀請金管會、勞動部代表與會。

全金聯秘書長韓仕賢指出，7日勞資將協調員工安置計畫方案，包括留任人員保障期間、離退人員優離優退條件等，以及工會最在意的3年密約適度補償方案，都將在會議上討論。

花旗銀行企業工會理事長陳培芮表示，密約確實對員工轉職造成損害，資方應用最高道德標準去檢視自己所採取的商業模式，處理勞資爭議有更好的方式，不應將企業利潤放在勞工權益之上。

陳培芮指出，工會一直認為，花旗是間歷史悠久、企業典範的公司，ESG（環境、社會責任、公司治理）表現過去也多次獲獎，但從2021年4月宣布出售消金業務至今，對員工權益保障還是沒提出完善的計畫。

陳培芮期盼7日的協商會議上，能進行更有意義、更具體討論，不要只停留在資方承諾會保障勞工權益卻仍未提出具體方案的狀態。

另一方面，金管會先前要求花旗將密約內容提供勞動部檢視，勞動部也已在去年12月20日出具判斷意見予金管會。

金管會官員指出，勞動部對花旗和潛在買家簽訂的保密條款持較保留意見，即認定有損及勞動權益之虞；針對契約不公平之處應進行契約補正，或針對有損及員工權益之處提出彌補方案。金管會已請花旗將勞動部意見傳達給花旗美國總部，提出因應處理方式。

就外界對勞資爭議的關注，花旗銀行則不予回應。（編輯：潘羿菁）1110103