星展：花旗卡友權益不縮水 盼與威秀誠品繼續合作

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）星展銀行（台灣）預計今年8月完成整併花旗消金業務。星展總經理林鑫川今天表示，花旗卡友權益不縮水應該沒有任何問題，且樂於繼續與威秀影城、誠品合作。

金管會已於去年12月中旬核准星展銀行（台灣）受讓花旗在台消費金融業務，星展銀行預計今年8月完成整併。

星展銀行今天舉行新春「撈魚生」活動，對於外界關注的星展併花旗消金議題，林鑫川表示，花旗卡友權益不縮水應該沒有任何問題，「如果這是讓客戶開心、我們也賺錢的業務，我們何必縮水？」待8月整併完成後，會在1年內完成卡片轉換，將所有花旗卡換成星展卡。

花旗原有的合作夥伴威秀影城、誠品則有望繼續合作。林鑫川說，威秀影城是台灣很重要的電影娛樂場所，客人很喜歡，誠品則是文化標竿，既然如此，星展當然大力支持，非常樂意繼續合作。

林鑫川進一步表示，星展非常重視數位銀行，約3年前就已經撤掉所有ATM，接下來同樣會把花旗ATM撤掉，「營運方向就是數位化，覺得無現金交易方式還是蠻值得提倡」。

至於花旗的營業據點，林鑫川說目前還沒有任何規劃，不過花旗有很多好的地點，對於是否增設旗艦店，會思考布局、重新整合規劃，並視客戶需求做調整。

此外，對於併購花旗後的綜效，林鑫川表示，今年8月整併完成後，全年只會涵蓋4個多月的業績，無法完整呈現花旗營運面貌，2024年再評估會比較妥適，但他認為達到公司內部設定的目標沒有問題，因為後疫情時代大家信心恢復，不論信用卡消費、出國旅行、投資動能都會出來，「台灣市場是我們選對了啦！沒有看錯」 。

展望今年經濟表現，林鑫川說，原本預估2023年不太理想，但隨著中國解封，經濟活動恢復，需求、產能都會提升，進而帶動全球經濟成長，可以預見下半年景氣會逐步轉好。

林鑫川也看好台灣財富管理市場，認為台灣低調的有錢人不少，財富市場需求大，這是星展承接花旗消金的原因之一；此外，台灣人喜歡買保險，保險業務在星展很多市場都表現最好，會是財管的推動重點。

至於星展銀行下個併購目標，林鑫川表示，星展銀行作為長期投入台灣市場的銀行，有機會會看一下，但是要按部就班，不能「吃碗內看碗外」。（編輯：林淑媛）1120131