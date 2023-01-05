星展將躍第6大卡行 台新：前5大行還看不到威脅

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（中央社記者謝方娪台北5日電）星展銀行併購花旗銀行消金業務，信用卡流通卡數可望躍居市場第6名，市場關注後續是否會進一步威脅前5大行地位，台新銀行總經理尚瑞強表示，目前前5大行還看不到第6名的威脅。

金管會核准星展（台灣）銀行併購花旗（台灣）銀行消金業務，受讓基準日為今年8月12日。以現有信用卡業務資料推估，星展併購花旗消金後，信用卡流通卡數將躍居市場第6名，僅次於中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、台新銀行及台北富邦銀行。

台新銀行今天舉辦「SKM Park Outlets聯名卡上市記者會」，尚瑞強會後接受媒體聯訪表示，基本上，星展加上花旗流通卡量，和台新流通卡量仍有蠻大一段距離。

尚瑞強直言，現在前5大行還看不到第6名的威脅，反而是前5大行之間的競爭相當激烈，因彼此客戶重疊性都超過5成以上；信用卡市場未來決勝關鍵並不在於流通卡，而是看到底有多少卡是真正活躍使用的卡。

他進一步指出，現在對銀行而言，已並非6個月內有刷一次就可稱為活躍卡，而是要更精準檢視客戶是否頻繁和銀行往來，以及往來的原因為何。

尚瑞強說，若信用卡市場還是定義在追逐流通卡量，銀行發一張回饋超過5%的卡，可能立即可累積300萬張卡，但與此同時會造成銀行很大的經營成本負擔，意義並不大，且若客戶僅是為套利辦卡，對台灣整體信用卡市場發展並非好事。

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尚瑞強表示，客戶在任何地域或消費場景都願意使用台新卡，是台新希望得到的結果，不過台新在策略上盡量避免使用全市場最高回饋去一次性吸引客戶的方式，而是讓客戶習慣、甚至喜歡使用台新卡。

尚瑞強也說，台灣能辦信用卡人數大概1000萬人至1100萬人，對比台灣市場總共發5000餘萬張卡，顯見客戶重疊性有多高；台新銀行希望卡友不單純是卡友，而是成為台新客戶，即除了使用台新卡外，也使用台新其他金融服務，才會有意義。（編輯：張均懋）1120105