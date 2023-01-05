更多編輯台推薦新聞：
加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果
國際

加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料
生活

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
首頁 / 產經

星展將躍第6大卡行 台新：前5大行還看不到威脅

2023/1/5 18:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北5日電）星展銀行併購花旗銀行消金業務，信用卡流通卡數可望躍居市場第6名，市場關注後續是否會進一步威脅前5大行地位，台新銀行總經理尚瑞強表示，目前前5大行還看不到第6名的威脅。

金管會核准星展（台灣）銀行併購花旗（台灣）銀行消金業務，受讓基準日為今年8月12日。以現有信用卡業務資料推估，星展併購花旗消金後，信用卡流通卡數將躍居市場第6名，僅次於中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、台新銀行及台北富邦銀行。

台新銀行今天舉辦「SKM Park Outlets聯名卡上市記者會」，尚瑞強會後接受媒體聯訪表示，基本上，星展加上花旗流通卡量，和台新流通卡量仍有蠻大一段距離。

尚瑞強直言，現在前5大行還看不到第6名的威脅，反而是前5大行之間的競爭相當激烈，因彼此客戶重疊性都超過5成以上；信用卡市場未來決勝關鍵並不在於流通卡，而是看到底有多少卡是真正活躍使用的卡。

他進一步指出，現在對銀行而言，已並非6個月內有刷一次就可稱為活躍卡，而是要更精準檢視客戶是否頻繁和銀行往來，以及往來的原因為何。

尚瑞強說，若信用卡市場還是定義在追逐流通卡量，銀行發一張回饋超過5%的卡，可能立即可累積300萬張卡，但與此同時會造成銀行很大的經營成本負擔，意義並不大，且若客戶僅是為套利辦卡，對台灣整體信用卡市場發展並非好事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

尚瑞強表示，客戶在任何地域或消費場景都願意使用台新卡，是台新希望得到的結果，不過台新在策略上盡量避免使用全市場最高回饋去一次性吸引客戶的方式，而是讓客戶習慣、甚至喜歡使用台新卡。

尚瑞強也說，台灣能辦信用卡人數大概1000萬人至1100萬人，對比台灣市場總共發5000餘萬張卡，顯見客戶重疊性有多高；台新銀行希望卡友不單純是卡友，而是成為台新客戶，即除了使用台新卡外，也使用台新其他金融服務，才會有意義。（編輯：張均懋）1120105

#尚瑞強
#星展銀行
#台新銀行
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族