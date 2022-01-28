花旗卡友權益不變 星展2023年中擬推優惠方案搶客

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）星展集團今天上午宣布併購花旗在台消費金融業務，廣大消費者最關注的還是信用卡權益是否受影響；星展銀表示，卡友可以繼續使用花旗信用卡，2023年中完成交割後，星展銀也將祭出優惠方案爭取換卡客戶。

花旗集團在台擁有45家分行和270萬信用卡戶，由於花旗信用卡與威秀影城合作，卡友可用優惠價格購入電影票，因而擁有一票死忠粉絲；花旗出售台灣業務的消息一出，引起眾多卡友慌張詢問「還能用多久」以及「以後看電影怎麼辦」。

星展集團今天上午舉行宣布併購花旗集團在台消費金融業務記者會，星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，消費者權益完全沒有改變，至於消費者關注信用卡有電影票折扣，星展肯定會和威秀談怎麼續約，除了威秀，誠品也是蠻好的合作夥伴，後續都還要再談。

林鑫川解釋，星展銀行接下來首要工作是成立整併工作委員會，寫出計畫，而後送件至金管會，從審核到批准，預計得花1年時間，將於2023年中完成整併。

等到金管會核准併購後，星展銀行將提出換卡方案，且為了留住200多萬花旗卡友，不排除祭出權益更好的優惠方案。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基解釋，星展集團併購花旗在台消金業務的交割日落在2023年中，交割日前，花旗要負責所有客戶權益，交割日後星展展開換卡作業，「權益會微調，但主要權益不會變、甚至更好，因為我們想把這些客戶全部承接過來」。

花旗銀行旗下花旗現金回饋PLUS鈦金卡因現金回饋達2%，討論熱度高，卡友也不少，消費者關心現金回饋是否縮水，孫可基回答，後續都還會再評估，但要留下客戶，一定會審慎考量方案，例如同樣推出2%現金回饋，或是1.8%回饋再加其他優惠等。

除了信用卡必須換卡，花旗銀行分行、ATM也都會改掛星展銀行，不過星展銀早在2019年就將ATM全數撤除；媒體詢問，後續是否會整併分行，以及同樣撤掉ATM。

林鑫川表示，分行改掛星展牌子是肯定的，但會不會做分行整併，須綜合評估後決定；但他強調，星展銀有7成客戶使用數位工具，「實體銀行體驗並不是未來主流，反而是輔助作用」。

星展銀一向強調數位力，並力推線上交易，林鑫川這番言論，似乎也暗示未來不論分行還是ATM，仍有「瘦身」的可能性。（編輯：蘇志宗）1110128