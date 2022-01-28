星展銀砸450億元買花旗 2大關鍵脫穎而出

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）星展集團今天上午宣布併購花旗在台消費金融業務，星展銀行（台灣）總經理林鑫川接受媒體聯訪時表示，總出資金額為新幣22億元（約新台幣450億元），其中包含約新台幣198億元的溢價。

花旗集團一次出售多個市場消金業務，交易洽談主要為國外集團主導，過程也保密到家，市場傳聞不斷，星展銀行、渣打銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行及台新銀行，均曾被點名是可能買家。

這場搶親大戰最終由星展銀行出線，林鑫川分析星展勝出有兩大關鍵，第一就是價格合理，「重點還是看價格」，但沒有外界所談的600億元這麼多。

第二，花旗、星展在文化上的共識很重要，林鑫川表示，兩家業者都是外商，加上星展不論新加坡總部還是台灣的員工，之前都曾在花旗擔任要職，非常了解花旗的文化，這也讓雙方溝通更為順暢。

花旗銀行在台深耕消金業務，媒體詢問併購案是否影響消費者權益，林鑫川強調，消費者權益完全沒有改變，但像是消費者很關注的威秀卡，有些買電影折扣，星展一定會和威秀談怎麼續約，除了威秀，誠品也是蠻好的合作夥伴，後續都還要再談。

此外，星展集團也計畫繼續任用花旗（台灣）銀行消費金融業務全部約3500名員工。（編輯：林淑媛）1110128