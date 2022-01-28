星展銀併購花旗4大策略考量 3500名員工續任

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）花落誰家終於揭曉，星展集團今早宣布併購花旗（台灣）銀行消費金融業務，預計2023年中完成整併。星展銀考量台灣財管發展潛力等4大因素決定出手，並將繼續任用花旗（台灣）銀行消費金融業務全部約3500名員工。

此次整併將透過資產及負債轉移方式進行，星展集團將針對花旗（台灣）銀行消費金融業務的淨資產支付現金，並額外支付新加坡幣9.56億元（約新台幣198億元）的溢價，預計於2023年中完成整併。

星展銀補充，這次併購對星展集團資本的影響約為新加坡幣22億元（約新台幣443億元），對資本適足率影響為0.7%。計算基礎是以支付花旗集團新加坡幣9.56億元（約新台幣198億元）的溢價，及新加坡幣12億元（約新台幣245億元）支持星展銀行（台灣）風險加權資產的增加及資本需求為準，為星展集團股票淨值比的1.8倍及本益比的9倍（依COVID-19疫情前的平均計算）。

星展銀表示，匯率基準為新台幣20.75元兌新加坡幣1元，實際金額將根據整併完成時花旗（台灣）銀行消費金融業務財務表現調整；這次併購將由集團的自有資本支出，對星展集團的配息能力不會產生影響。

星展集團並計畫繼續任用花旗（台灣）銀行消費金融業務全部約3500名員工。

星展銀新聞稿也揭露這次併購的4大策略性考量，一是台灣在財富管理及科技產業等領域極具發展潛力，此併購將擴大星展銀行（台灣）營運規模，協助星展集團掌握來自台灣的契機。

第二，星展銀行（台灣）持續成長，而花旗（台灣）銀行消費金融業務獲利佳且極具吸引力，在台灣也被視為最佳外商消費金融銀行。

疫情爆發前兩年，花旗（台灣）銀行消費金融業務每年平均淨利達新加坡幣2.5億元、股東權益報酬率超過20%。此併購將整合雙方消費金融業務。

第三，星展銀行（台灣）成長將至少加速10年，並成為台灣最大的外商銀行。整併完成後，星展銀行（台灣）將擁有在台外銀中最大的信用卡循環信用餘額、投資資產管理規模、放款規模及存款規模。

星展銀行（台灣）因經濟規模擴大可創造更大營運綜效；來自花旗（台灣）銀行消費金融業務強健的低成本存款，也能有助於星展拓展企業金融及中小企業業務。

第四，為股東創造實質價值，併購完成後預期將立即對獲利及股東權益報酬率有所助益。

星展集團執行總裁古普塔（Piyush Gupta）表示，花旗（台灣）銀行消費金融業務極具吸引力，業務收益績效高，在疫情緩解、經濟復甦後，每年最少為星展貢獻約新加坡幣2.5億元的淨利。整併完成後，星展銀行（台灣）也將躍升為台灣名列前茅的銀行。

星展銀補充，花旗集團自1985年在台推出消費金融業務，目前擁有45家分行和270萬信用卡戶及無擔保信用貸款帳戶，以及50萬名存款及財富管理客戶。

截至2021年9月30日，花旗（台灣）銀行消費金融業務盈利性資產規模約新台幣4219億元，總存款金額約3140億元，其中超過70%屬於穩定且低成本的存款。

古普塔指出，儘管受到疫情衝擊，相信亞洲長期成長趨勢不變；星展自疫情爆發以來陸續完成多項併購，有效擴大核心市場營運規模，這次也不例外。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川則表示，花旗（台灣）銀行消費金融業務擁有高品質的財富管理業務、高有效卡率和深具消費力的廣大信用卡客群，與星展銀行（台灣）高度互補；這次併購將是星展在台發展的重要里程碑。

花旗亞太區執行長巴貝吉（Peter Babej）指出，這項交易將讓花旗可以持續投資於包含台灣企業金融業務在內的策略重點領域。台灣依舊是花旗的重要市場之一。（編輯：楊蘭軒）1110128