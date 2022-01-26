更多編輯台推薦新聞：
統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔
生活

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

花旗銀行二度勞資協商無結論 3月中旬再議

2022/1/26 22:19（1/26 22:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花旗銀行勞資雙方26日召開第2次正式勞資協商會議，雙方想法仍有落差，無具體共識，決議3月中旬展開第3次協商。（中央社檔案照片）
花旗銀行勞資雙方26日召開第2次正式勞資協商會議，雙方想法仍有落差，無具體共識，決議3月中旬展開第3次協商。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉、謝方娪台北26日電）花旗銀行勞資雙方今天召開第2次正式勞資協商會議，開會時間長達6個半小時，但雙方想法仍有落差，無具體共識，決議3月中旬展開第3次協商。

花旗出售消金業務，傳出與潛在買家簽訂限制員工3年不得轉職密約，引發勞方疑慮，為化解衝突，花旗銀行及花旗銀行工會今天下午第二度進行正式協商會議；正逢日前傳出消金業務即將售予星展集團，外界高度關注勞資爭議能否先行化解。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今天由全金聯秘書長韓仕賢及律師陳逢源主持，勞動部勞動關係司長王厚偉也親自列席，勞資雙方合計共有逾10名代表出席；會議從下午2時開始，至晚間8時30左右才結束，時間長達6個半小時，但資方看法與勞方訴求仍有落差，未形成具體共識。

韓仕賢指出，此次花旗資方提出第二版方案，「其中一、兩個項目比第一版前進一點，有些項目更具體一點」，工會對此僅表示「聽到了、收到了」，雙方認知仍有差距，但有繼續協商意願，工會將在農曆年後召開會員代表大會做討論，花旗勞資雙方並暫定於3月中旬召開第3次勞資協商會議。（編輯：潘羿菁）1110126

延伸閱讀
不滿球員兼裁判 花旗工會要求資方公開買家密約全金聯：金管會有權力要求花旗出示爭議文件花旗消金大餅花落誰家 金管會：交易還在進行中華爾街日報：花旗台灣消金業務即將售予星展集團
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族