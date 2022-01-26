花旗銀行二度勞資協商無結論 3月中旬再議

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（中央社記者吳佳蓉、謝方娪台北26日電）花旗銀行勞資雙方今天召開第2次正式勞資協商會議，開會時間長達6個半小時，但雙方想法仍有落差，無具體共識，決議3月中旬展開第3次協商。

花旗出售消金業務，傳出與潛在買家簽訂限制員工3年不得轉職密約，引發勞方疑慮，為化解衝突，花旗銀行及花旗銀行工會今天下午第二度進行正式協商會議；正逢日前傳出消金業務即將售予星展集團，外界高度關注勞資爭議能否先行化解。

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今天由全金聯秘書長韓仕賢及律師陳逢源主持，勞動部勞動關係司長王厚偉也親自列席，勞資雙方合計共有逾10名代表出席；會議從下午2時開始，至晚間8時30左右才結束，時間長達6個半小時，但資方看法與勞方訴求仍有落差，未形成具體共識。

韓仕賢指出，此次花旗資方提出第二版方案，「其中一、兩個項目比第一版前進一點，有些項目更具體一點」，工會對此僅表示「聽到了、收到了」，雙方認知仍有差距，但有繼續協商意願，工會將在農曆年後召開會員代表大會做討論，花旗勞資雙方並暫定於3月中旬召開第3次勞資協商會議。（編輯：潘羿菁）1110126