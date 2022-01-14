花旗再賣掉東南亞4市場零售業務 進帳約1000億元

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（中央社新加坡14日綜合外電報導）美國花旗集團今天宣布，同意將泰國、印尼、越南和馬來西亞的消費者銀行業務賣給新加坡大華銀行，交易價格約新台幣千億元。這使花旗朝退出13市場的零售業務目標更進一步。

大華銀行（United Overseas Bank，UOB）同意以新加坡幣49億1500萬元（約新台幣1008億元）買下花旗（Citigroup）資產，將是這家東南亞第3大銀行20年來最大筆收購案，它在這4個東南亞市場的消費者零售銀行業務規模也將擴大一倍。

花旗執行長佛瑞塞（Jane Fraser）2021年表示，花旗為了將焦點重新放在利潤較高的機構和財富管理業務，因此將結束13個市場的零售業務，其中10個在亞洲。

花旗亞太地區執行長巴貝吉（Peter Babej）在聲明中表示：「我們透過這些行動來凝聚業務焦點，將有助我們在策略聚焦領域進行更多投資，包括在我們橫跨亞太地區的機構網絡，這也將促進花旗獲得最佳報酬。」

花旗2021年已同意出售菲律賓消費者銀行業務、將韓國消費者銀行業務規模縮減，以及賣掉澳洲消費者銀行業務。

此外，花旗也打算退出印度、台灣和中國的零售業務，並已宣布相關計畫。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110114