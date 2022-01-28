星展450億拿下花旗消金划算？ 專家：價格略高但合理

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（中央社記者謝方娪台北28日電）星展以新台幣450億元拿下台灣花旗消金，專家指出，花旗這段期間歷經業務、客戶及員工流失，星展出價略高於業界估值，不過星展和花旗客戶重疊度較低，出價略高在合理範圍，若能順利發揮業務綜效，價格還算漂亮。

花旗2021年4月宣布要一併退出包含台灣在內13地消金市場，星展、渣打、富邦金、國泰金、台新金等土洋買家都曾極力爭取台灣花旗下嫁，歷經9個多月，今天正式確定以450億元價格花落星展。

金融業界估算台灣花旗現階段價值及投資報酬率，評估花旗消金業務合理價值為300億元至400億元，最後的450億元賣價略高於業界預期，不過相較其他意圖搶親的本土金控，星展銀消金規模相對較小，和花旗銀客戶重疊度較低，業界認為星展即使出價略高但仍屬合理範圍。

金融研訓院金融研究所長林士傑指出，去年花旗業績表現較不理想，加上這段期間業務、客戶、員工三方流失，會讓買家願意出的價格再拉低，星展最後以450億元拿下，稍微高於業界預期，但星展出手併台灣花旗消金，並非只著墨台灣市場，而是有意搶下新亞洲市場外商銀領導品牌，這次併購案具有很大的示範意味。

林士傑分析，星展近年積極發展中小企金、財管、消金3大重點業務，預估星展以450億元價格買下花旗消金後，取得的價值不會只用來發展消金業務，而是會回頭布局拓展中小企金、財管等業務，若能確實發揮業務併購綜效，取得高投資報酬率回報股東，價格就還算漂亮。

政大金融系教授殷乃平指出，業務讓售第一步是比出價高低，後頭關鍵是買家取得以後消化能力夠不夠，台灣花旗消金由星展拿下，即外銀吃外銀，相對本土銀行和外商銀行內部文化融合耗費的力氣少，且星展消金規模相對其他想搶親的買家小，取得以後員工和業務不需大幅調整，對星展成本較低，對花旗而言也對員工有交代，「業務讓售考量不全是錢，還要考慮後遺症」。

不過台灣的銀行市場已相當飽和、競爭激烈，星展雖想藉由吃下台灣花旗消金問鼎新外商銀龍頭寶座，但如何維持競爭力和服務，確保吃下花旗消金客戶以後不流失，業界都在看。林士傑和殷乃平都認為，星展拿下台灣花旗消金後，要坐上龍頭位置還要費一番功夫。

殷乃平說，對其他外商銀而言，花旗消金拋出來是好事，業者就少掉一個強而有力的競爭，在星展接手台灣花旗消金的過渡期，其他外商銀勢必虎視眈眈伺機想搶下花旗信用卡或高資產客戶，估計將掀起外商銀市場波動，帶來一定的鯰魚效應。（編輯：林淑媛）1110128